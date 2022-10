Italia necesita un ministerio marino

6 octubre 2022

Parece que el próximo gobierno está considerando la formación de un Ministerio del Mar. De ser cierto, sería una buena noticia. Cualquiera que conozca un poco de historia mediterránea sabe que el Ministerio del Mar sirve al país como el pan. Primero, la geografía lo sugiere: Italia es una península. Los miembros importantes del G20 tienen un ministerio dedicado al océano: Canadá, Indonesia, México, India, Corea del Sur (y la UE, junto con un Comisionado de Medio Ambiente, Océanos y Pesca). Corea del Sur es una península, Indonesia es un vasto archipiélago, Canadá, India y México son tres actores de peso continental y fronteras marítimas.

Durante las últimas tres décadas, la clase dominante italiana ha dado la espalda al mar., se centra sobre todo en Europa al norte de los Alpes, es cierto que Alemania, Francia, Suiza y Austria representan un tercio de nuestras exportaciones, y después de Italia y el dialecto local, los empresarios del valle del Po hablan mayoritariamente alemán, pero mira. El Norte no bloquea la vista del Sur (Este y Oeste). También recordamos que 200.000 negocios giran en torno al océano El 25% de nuestro PIB depende directa o indirectamente del océano.

Muchos líderes de la Primera República (de Andreotti a Nenni, de Craxi a Berlinger, de Bertini a Spadolini) entendieron claramente la importancia del Mediterráneo. Para la nación y uno de los empresarios italianos más visionarios del siglo XX, Enrico Mattei creó el mayor éxito empresarial italiano en la costa sur del Mediterráneo.

Un ministerio de marina mercante existió a lo largo de la historia de la Primera República; Originalmente fue dirigida por el siciliano Salvatore Aldizio, el padrino del bautizo de Sergio Mattarella. Recién en 1993 se suprimió este ministerio, junto con Tangentopoli y la crisis financiera general: comenzó el declive del (cauteloso) liderazgo italiano en el Mediterráneo.

Que quede claro: mirar al Mediterráneo no significa revivir viejas frases. cómo mare nostrumo desencadenar ambiciones de grandeza con un sabor colonial inaceptable (y anticolonial).

Sin embargo, Italia es un país mediterráneo y no se puede negar su propia naturaleza. Mirar exclusivamente al Norte es condenarse a la marginación geopolítica (y, cada vez más, a la debilidad). No solo eso: un mal acercamiento al Mediterráneo socava el peso económico y cultural de un país que podría ganar mucho fortaleciendo sus puertos (y su infraestructura asociada). Valores Peces y ecosistemas mediterráneos en el desarrollo de fuertes lazos con países clave en el llamado Mediterráneo extendido como Argelia y Túnez, Eritrea y Kenia, Somalia, Cabo Verde, Mauritania, Djibouti, Mauricio, Maldivas, Omán y Qatar.

El comercio marítimo fue la piedra angular de la prosperidad económica y la influencia cultural de Italia durante siglos. En resumen Pirenne, el Mediterráneo ha sido vehículo no sólo de mercancías sino también de ideas para nuestra península. Nuestra deuda con la cultura árabe, judía y bizantina es enorme. No solo estaban estrechamente conectadas las cuatro “Repúblicas Marítimas” Venecia, Pisa, Amalfi y Génova, sino también ciudades como Nápoles, Ancona, Livorno, Trieste, La Spezia, Rávena, Reggio Calabria, Taranto, Bari, Messina y Palermo. El mar Mediterráneo.

Italia tiene 8.300 kilómetros de costa, e importantes puertos, no totalmente explotados, y con un gran potencial. En la perspectiva dramática de que el Océano Ártico, debido al calentamiento global, ocupará un lugar más central en las rutas de navegación internacionales (esto aún llevará tiempo), nuestros puertos pueden (y deben) representar el punto de aterrizaje europeo más conveniente para los buques portacontenedores asiáticos. , que hoy privilegia puertos del norte como Rotterdam y Hamburgo.

Para Italia, se tratará de recuperar una industria antigua que ha sobrevivido más allá de los confines de la modernidad.: Un puente comercial entre Occidente y Oriente, no solo con China, sino también con Japón, Vietnam, Corea del Sur, India, Indonesia, Taiwán, Australia, Singapur, Malasia y muchas otras calles; Sería una forma de reiniciar efectivamente la economía de norte a sur (siempre que funcione según la lógica de los intereses nacionales, y no vendiendo los terminales a algún coloso extra europeo). Transporte) No debemos olvidar ni ignorar que el gas natural esencial para nuestra producción proviene de gasoductos como el de transmisión. Potencial del movimiento de las olas para generar energía estática.

Nuestros puertos nos permitirán reducir el tráfico rodado; Especialmente si decidimos fortalecer las llamadas autopistas del mar, nos centramos en el transporte de pasajeros en hidroalas y catamaranes entre ciudades costeras: por ejemplo, de Génova a Livorno, de Venecia a Ancona o quizás de Messina a Palermo; ¿Podría una familia de Venecia viajar a Patras (Grecia) y no a Pescara, o precisamente a Ancona?

Sin mencionar los beneficios de fortalecer los vínculos marítimos entre Cerdeña, Sicilia, las islas más pequeñas y la Italia continental.y traerá a conciudadanos de Cagliari, Siracusa, Lipari o Lampedusa; Es cierto que en los últimos años la llamada continuidad regional ha sufrido duros golpes. Italia es una península larga y delgada, y debido a los Apeninos, conectar el norte con el sur y el este con el oeste no siempre es fácil. Centrarse en el mar es una forma económica y sostenible de “asentar” mejor nuestro país y fortalecer la identidad italiana.

Por supuesto, el Mediterráneo no es un mar fácil (¿pero qué mar?). Esto no ha sido pasado por alto por potencias autoritarias medianas como Turquía, miembros de la OTAN (y algún día la UE, probablemente) Albania y Montenegro, dictaduras como Egipto; Libia está en una situación desesperada, y lo mismo puede decirse de Siria; Líbano se está recuperando de una dramática crisis económica, política y social, y la situación en los Territorios Palestinos Ocupados es aún peor. mi A lo largo de los años ha contribuido a la desestabilización de la región mediterránea. (por ejemplo, con Armamento Flujos Migratorios), y sabes que tiene una importante base naval en Tartus.

Si Italia no cuida el Mediterráneo, el Mediterráneo cuidará de Italia. Especialmente en un punto histórico tan específico, la OTAN se concentra en el lado oriental y el sistema Báltico-Ártico. Establecer un ministerio marino no solo enviará una señal importante a nuestros aliados. Compañero Y Competidor, sino una forma de redirigir la atención nacional a un área estratégica para los intereses y la seguridad de Italia. Las elecciones simbólicas a veces tienen consecuencias muy prácticas.

El Mediterráneo (y el Mediterráneo extendido) ya no podía ser ignorado por la clase dominante y el pueblo italiano.; Y si no es realista pedirle a Italia que preste atención prioritaria también al Indo-Pacífico (ya que, por ejemplo, Francia tiene territorios y ciudadanos en el Pacífico), no lo es tratar con lo que estoy pidiendo. Yegua omnium: el Mediterráneo no es (obviamente) exclusivo de tal o cual pueblo, sino porque los estados alejados de sus costas operan más fácilmente en el Mediterráneo, por ejemplo, realizando actividades de pesca ilegal que dañan los ecosistemas y Valores Pez.

Y la protección más eficaz del medio ambiente y los ecosistemas del Mediterráneo debe ser otra razón fundamental para la creación del Ministerio del Mar. La contaminación, la pesca ilegal, el cambio climático y la destrucción de los fondos marinos por métodos de pesca nocivos están poniendo de rodillas al Mediterráneo. Si no actuamos de inmediato para proteger y restaurar los ecosistemas, donde sea necesario y posible, la situación empeorará y cambiará drásticamente, poniendo en peligro los sectores económicos y productivos que dependen de ellos, empezando por la pesca. Tratar con el Mediterráneo significa impedir que los barcos pesqueros del norte de África invadan las aguas italianas o las áreas protegidas y abordar los ataques inaceptables de la Guardia Costera de Libia contra los pescadores italianos.

Finalmente, la economía marina es un pilar de nuestro PIB. Italia es líder europeo en construcción naval (gracias en primer lugar a Fincantieri), pero países del Lejano Oriente como China o Corea del Sur dedican ingentes recursos al sector. Como siempre tenemos algunos fondos, todo lo que queda es centrarse en una mayor coordinación entre todos los actores públicos y privados para apoyar el liderazgo italiano. por el Ministerio de Marina.

Esta publicación es una Comentario Publicado en el blog del Laboratorio Geopolítico y Geohistórico del Nordeste (OGGNIL) de Empresas y Empleo.