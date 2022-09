Italia, Farinetti vende el 52% a Bonomi. 200 millones de transacciones. “Queremos crecer en el mundo” – Corriere.it

De Christian Peña

La empresa inversora posee la mayoría del capital.

losEn la noche del 27 de enero de 2007, Nicola Farinetti tenía poco más de 20 años y en el primer piso del antiguo Carpano en Via Nizza, a tiro de piedra del Lingotto, estaba arreglando cerveza en los estantes del supermercado más loco del mundo, un nuevo lugar, donde comer y llenar el carrito con otros alimentos. Ayer, a 15 años de su apertura, el hijo del fundador, Oscar Farinetti, como director general de Eataly, puso la firma en la que la familia, junto a socios históricos, vende la mayoría, el 52%, al Fondo de Inversión Industrial Andrea Bonomi. Nada ha cambiado, Turín y Piamonte siguen siendo centrales. Solo cambia el cambio de ritmo: Tenemos que correr cada vez más rápido en el mundo y lo haremos con nuevos socios, comentó Nicola Farinetti. Él, Farinetti Jr., estadounidense, que estudió y vivió durante 10 años en Estados Unidos, no llegará a ser el consejero delegado del grupo, pero el nuevo máximo responsable de Italia se refuerza con una ampliación de capital de 200 millones de euros. Llegará muy buen gerente. No seré piamontés pero lo seré en espíritu. En mi nuevo rol tendré más tiempo para hacer desarrollo creativo. Queremos duplicar los formatos más pequeños de Eataly en todo el mundo.

El acuerdo con Bonomi, la financiera que también adquirió los sistemas de cierre de bebidas de Guala Closures en Piedmont, permitirá la reducción de la deuda y la adquisición del 100% de Eataly USA. Pero, ¿cómo conciliar la velocidad de los negocios y las finanzas con la filosofía de Slow Food y High Food? Somos hijos de aparentes contradicciones. ¿Recuerdas nuestra primera campaña de marketing? Informal pero confiable, orgulloso pero ridículo. Así que procederemos rápidamente a proponer la filosofía de los gerentes junior y continuaremos haciendo nuestro trabajo: la promoción del Made in Italy en el mundo. Green Pea, administrado por el hermano de Nicola, Francesco Farinetti, así como Fontanafredda Estates, todavía está cerrado y es propiedad de una familia. ¿Y qué hará Óscar Farinetti? Mi padre se tomó muy en serio el relevo generacional. Definitivamente no te quedes quieto, hoy escribe libros y trata eventos culturales. Después de todo, muchos recuerdan los días en que Oscar Farinetti aún no había terminado de vender Unieuro, su primera creación, pero ya pintaba las mesas del restaurante entre los estantes. Una tienda gigante que combina lo mejor de los productos a pequeña escala con el marketing y la economía a escala para los grandes minoristas. Reconozco que no entendía nada de mi padre. Al principio, dudaba que la idea de vender alimentos de alta calidad pudiera asegurarme un trabajo. En cambio, yo, la oveja negra de la familia, que ama la cerveza cuando todos los demás prefieren el vino, me encontré abriendo un italiano en los Estados Unidos. Otro paso mañana. Con Farinetti más socios pero menos jefes. Pero con Italia el más fuerte del mundo.