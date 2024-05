Irán, aumento de la escasez de uranio enriquecido. Estados Unidos “presiona a sus aliados europeos”

La administración del presidente estadounidense Joe Biden está presionando a sus aliados europeos, encabezados por el Reino Unido y Francia, para que no intensifiquen la presión sobre Irán, a pesar de la ampliación de las reservas de uranio enriquecido de Teherán encontradas por la Agencia Internacional de Energía Atómica. Así lo informaron fuentes diplomáticas citadas por el Wall Street Journal, afirmando que la Casa Blanca quiere persuadir a Londres y París para que no promuevan la propuesta de imponer censura a la República Islámica en la próxima reunión del Consejo de Estados miembros de la Internacional Atómica. Agencia de Energía. Estados Unidos prevista para principios del próximo mes de junio. Washington ya ha instado a varios otros países a abstenerse de votar sobre la propuesta, si Francia y el Reino Unido deciden no revisar sus planes.

Según el Wall Street Journal, la presión diplomática de la administración Biden se debe en parte a los temores de que Irán se convierta en un actor más volátil a medida que el país se acerca a las próximas elecciones presidenciales, que se hicieron necesarias tras la muerte del presidente Ebrahim Raisi en un accidente aéreo. este mes. La administración Biden ha dicho durante mucho tiempo que está buscando una solución diplomática al programa nuclear de Irán. Pero los diplomáticos de varios países europeos insistirán en una acción firme dentro de la OIEA, advirtiendo que la credibilidad de la agencia podría verse disminuida si eso no sucede. En una entrevista con el Wall Street Journal, un funcionario estadounidense negó que la presión de la Casa Blanca hubiera enojado a los aliados europeos y destacó que Washington mantenía una “estrecha coordinación” con sus socios a la luz de la reunión de la junta directiva de la Agencia Internacional de Energía Atómica el próximo mes: “ No hay especulaciones”. Dijo Fuente: “Las decisiones son prematuras”. “Estamos aumentando la presión sobre Irán a través de sanciones y aislamiento internacional”, añadió el funcionario, citando las medidas adoptadas por el G7 después del ataque con misiles iraníes contra Israel el mes pasado.

Irán ha aumentado significativamente sus reservas de uranio enriquecido en los últimos meses, según el último informe trimestral confidencial de la Agencia Internacional de Energía Atómica. El informe, obtenido ayer por los medios estadounidenses, afirma que desde febrero pasado, la República Islámica ha aumentado sus reservas totales de uranio enriquecido, incluido el uranio enriquecido hasta una pureza del 60 por ciento. Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, el uranio debe enriquecerse al 90 por ciento para ser considerado de “grado militar”, lo que significa que puede usarse para fabricar ojivas nucleares. Sin embargo, en teoría, 42 kilogramos de uranio enriquecido al 60 por ciento son suficientes para crear una ojiva atómica, una vez que se ha vuelto a enriquecer hasta el nivel de pureza necesario. Según el último informe de la agencia, el 11 de mayo Teherán tenía un total de 142,1 kilogramos de uranio enriquecido al 60 por ciento, frente a 121,5 kilogramos en febrero.