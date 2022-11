Inzaghi: ‘Ko eso duele y puede dejar desperdicio, hay un problema en los enfrentamientos mano a mano. No puedes marcar si produces así’ | Portada

entrevista por docenael entrenador de interY el Simón Inzaghicomentó con pesar la derrota por 2-0 en Turín ante juventus.

Contrición – “Hicimos una primera parte excelente donde no te puedes ir al descanso 0-0 en este estadio contra la Juventus. Empezamos bien en la segunda parte también con el larguero. Luego encajamos el gol, pudimos igualar con Lautaro y luego sacamos la segunda, duele, el fútbol es así, el año pasado lo ganamos, no lo merecíamos, y esta vez no merecíamos perder.

enfrentamientos directos – “En estos partidos tenemos que hacer más, es una realidad este año. No podemos evitar seguir adelante con lo que estamos haciendo. El 2-0 es un pase de 3m que mandaba a portería a Brozovic. Hacerlo, en definitiva, en estos partidos que se juegan al filo de la navaja, hay que hacer más”.

Lo que falta – “Podría pasar que cayera 1-0, aunque no fuera después de un partido como este. Entonces teníamos prisa. 5 derrotas Otras veces no tenías que hacerlo, hubieras tenido 3 empates y estabas arriba en la clasificación. Hacerlo bien, en la liga no tenemos continuidad el año pasado”.

mejorar – “Nos llevamos los dos goles en la reanudación. Llevamos 4 días trabajando en estas situaciones en las que hay que cometer un error. En la Juventus no se pueden dar esas ocasiones. Si eso pasa hay que actuar mejor y si hay medidas preventivas no es suficiente que lo hagas.

Scudetto – “En este momento, el Inter debe apuntar a más continuidad. Todos corren, la derrota duele porque el partido y el momento eran importantes. Tenemos que reaccionar desde el punto de vista mental, porque puede llevar al despilfarro. Juguemos en 2 días, tenemos que responder”. Porque todavía nos quedan 25 días”.

Toda la Liga TIM de la Serie A solo está disponible en DAZN con 7 partidos exclusivos y 3 partidos exclusivos conjuntos por día. Activa tu suscripción ahora.