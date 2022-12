Inter: Skriniar ofreció 13 millones, pero el Paris Saint-Germain siente que está bajo control. Ahora necesitamos claridad | primera página

Pepe Marotta había hablado de gran optimismo, llegando incluso a sugerir una fecha límite. Luego, El límite ha sido superado con creces. Y también El optimismo ya no es una de las palabras más utilizadas cuando se trata de la renovación de Milan Skriniar. En viale della Liberazione el estado de ánimo ciertamente es variado, ya nadie se inclina hacia un lado o hacia el otro, mostrando cómo todo está en las manos del jugador y que a estas alturas ninguna de sus decisiones los sorprenderá. Cómo decir, Si después de todo este tiempo nos hubiera dicho que quería ir, seguro que no nos hubiésemos caído del peral.. La directiva siente que ha hecho el mayor esfuerzo económico permitido para el club y le han ofrecido a Skriniar una renovación de alrededor Suman 13 millones por temporada y no superarán eso. En los últimos días estaba prevista una reunión con la delegación que acompañaba al futbolista, fecha que fue aplazada por problemas personales. La situación de Skriniar es delicada y por eso lo tratan con mucho cariño en Viale della Liberazione. Ahora, sin embargo, el tiempo se acaba El Inter pide al jugador que sea muy claro. Hacia el club y hacia todo el estadio. La decisión hay que tomarla y comunicarla, y no se puede ir más allá. Luego, ciertos giros de París llegaron a Milán. En Francia están convencidos de que ahora han llegado a un acuerdo con el futbolista Sobre la base de una participación superior a los 9 millones de euros y que en junio Skriniar llegará a París para liberarse del Inter sin coste alguno. Accord, sin embargo, no tiene conocimiento en este momento.Y el Pero esto también sucedió en el pasado con Ivan Perisic, cuando estrechó la mano de Conte, dejando a la administración esperando en el viale della Liberazione. Esta vez, hay un poco de esperanza de que las cosas puedan ser diferentes, También por el entusiasmo que siempre ha mostrado Skriniar por los colores de los nerazzurri. pero Desde Francia presionan y Skriniar empieza a guardar un sospechosamente silencioso. Es hora de explicar. de este modo.