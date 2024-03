Inter, se acerca el anuncio con Betson. Acuerdo por aproximadamente $30 millones

“Por el momento, lo único que se oye del Inter es el canto de los pájaros. Es una buena noticia, desde el dominio sobre el terreno de juego hasta la mejora fuera de él. Ayer, por ejemplo, se conocieron los resultados de Inter Media and Communication. Se envió informe a los accionistas de Spa. El cielo aún no estaba despejado después de las nubes de los últimos años, pero muchas de las nubes se habían despejado. Los derechos televisivos para el periodo 2023-24 garantizarán unos ingresos de hasta 100 millones de dólares en este evento, muy probable ahora, para la Liga italiana, y otros 2 millones procederán de la Coppa Italia y de la Supercopa de Italia. Una nota para los inversores, estamos hablando de la liga de Campeones.

Por lo tanto, el Inter ya ha anunciado ingresos garantizados por patrocinio de 72 millones de dólares en la temporada 2024-25. Para este número no se debe tener en cuenta ningún patrocinador de camiseta ni de manga, ya que los acuerdos con Paramount+ y eBay expirarán al final de la temporada. Qatar Airways obtuvo la exclusividad hasta finales de enero, con una cifra que oscila entre los 18 y los 20 millones aproximadamente, pero no activó la cláusula ni hizo ninguna oferta oficial. La oferta de Riyadh Air, la aerolínea nacional de Arabia Saudita que no volará hasta 2025 (y que ya es patrocinadora, por cierto, del Atlético de Madrid), no fue considerada a la altura.