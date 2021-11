Inter, Calhanoglu se encuentra como líder en los partidos más delicados. Entonces consuela a Lautaro | Noticias

Entre los mejores nerazzurri en estadísticas de derbi. En Instagram abrazando al argentino (que vuelve a compartirlo) tras un penalti equivocado

Aunque el propio gol de De Vrij “redujo” el penalti Hakan Calhanoglu Sin embargo, desde un gol de tres puntos hasta un gol de un punto, el Milán-Inter de Milán turco fue recordado. No solo cambiar de disco (Con júbilo polémico hacia los antiguos fanáticos) ma Figuras y estadísticas quien lo eligió Entre los mejores derbi así comoAbrazo social Lautaro MartinezComo para tranquilizarlo como una especie de líderes.

Una noche llena de fuertes emociones para Calha, quien aceptó el desafío en Instagram montando una foto de sí mismo con su vieja camiseta rossoneri y la nueva nerazzurri, todavía molestando a los ex fanáticos que no lo hicieron. no lo perdoné La opción de no renovar el contrato y firmar una transferencia gratuita con “primos”. Entonces yo silbidosDe hecho, comencé en las etapas de calentamiento para los equipos y continué leyendo las alineaciones y prácticamente toda la primera mitad. En el medio también se ganó y convirtió el penalti, y se le quitó de los pies a Lautaro Martínez que ya estaba listo para pegarle, yEncantado por el gesto de las orejas, humanamente comprensible dados los insultos que llueven desde las gradas pero un profesional debe intentar evitarlos para no aumentar la tensión.

Durante el partido luego puso el mediocampista Energía, calidad y durabilidad, como pocas veces había podido hacer desde el inicio de la aventura del Inter. algunos númerosPrimero en el campo en términos de tiros totales, el mejor del equipo en términos de número de toques y porcentaje de posesión de balón, detrás de Brozovic solo en pases completos y detrás de Darmian solo en pases cruzados.

En definitiva: desempeño sustantivo como líder, rasgo que también ha aflorado en las redes sociales. Entre las historias de Instagram que publicó Calhanoglu después del derbi, si solo una Dedicado a Lautaro Martinez: Un abrazo en el campo y un gran corazón, como un Condolencias por la gravedad del posible error 2-1. La fecha que Tauro compartió en su perfil, el único testimonio social de una velada en la que el argentino fue olvidado.