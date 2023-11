Instagram concluyó 2023, ¿cómo hacerlo? ¿Es esto posible desde Android?

Instagram Wrapped se está popularizando en TikTok, aquí tienes el tutorial de cómo hacerlo desde Apple. ¿Y desde Android? ¡Esto es lo que descubrimos!

Bueno, despegaInstagram concluyó 2023. Sin embargo, hay que tener cuidado. De hecho, muchos usuarios ya han decidido confiar en la aplicación para saber cuántas horas han pasado en IG este año, cuántas personas han bloqueado y otra información realmente interesante. Sin embargo, Webboh quiere decirte que tengas cuidado. Ahora te explicamos por qué.

Comencemos con el hecho de que si Spotify Wrapped se implementa directamente en la aplicación oficial de Spotify, Instagram Wrapped no se implementa en la aplicación de Instagram. de hecho Los usuarios deben descargar una aplicación de terceros, pero no es una aplicación oficial verificada por Meta (Actualmente, la aplicación solo está disponible en Apple Stories y no está disponible en Google Store de Android).

Hay muchos riesgos potenciales que deben tenerse en cuenta. La primera es que Para iniciar sesión debes ingresar tu nombre de usuario y contraseña Esta es información muy privada. Esto es un riesgo porque Meta no verifica la aplicación. El segundo riesgo es la suspensión del perfil. . de hecho Algunos perfiles han sido suspendidos. Después de IG Wrapped porque al acceder a tu perfil desde una aplicación no oficial, Instagram detecta actividad sospechosa y te suspende por seguridad.

Sin embargo, el desarrollador Wrapped Labs dice: “Para una mejor experiencia, cuando utiliza nuestro Servicio, es posible que le solicitemos que nos proporcione cierta información de identificación personal. La información que solicitamos será conservada por nosotros. y utilizarlo como se describe en esta Política de Privacidad. La Aplicación utiliza servicios de terceros que pueden recopilar información utilizada para identificarlo.“Básicamente, la aplicación dice que toman nuestra información personal para analizarla y que Wrapped hace todo lo posible para proteger la información personal de cada usuario, pero aún así no pueden garantizar su seguridad absoluta.

Qué hacer si ya cubriste Instagram y quieres mantenerte fresco* ? Le recomendamos que cambie la contraseña de su perfil de Instagram y posiblemente ingrese la autenticación de dos factores (Aquí Instagram explica cómo hacerlo).

¿Todavía quieres hacer Instagram Wrapped 2023?

Bueno, si aceptas el riesgo después de esa premisa y quieres hacer Instagram Wrapped de todos modos… ¡te explicamos cómo hacerlo! Para saber cómo pasaste tu año Instagram Todo lo que tienes que hacer es descargar la aplicación que sólo está disponible en la AppStore, llamada aplicación Envuelto para Instagram . Después de instalar la aplicación, simplemente inicie sesión con las credenciales de su perfil y listo. ¿Pero qué información se le dará?









Primero él te dirá ¿Cuántas horas pasaste en Instagram? ¡A lo largo del año también te muestra a cuántos días corresponden! Luego te mostrará tus 3 mejores amigos en la red social mencionada anteriormente. ¡Prepárate porque lo mejor está por llegar! También te dirán cuantas cuentas te han bloqueado Sin decirte quién, lamentablemente. Finalmente, te mostrará, en términos porcentuales, cuántos seguidores masculinos y femeninos tienes y cuántos usuarios han creado uno. Captura de pantalla De tus fotos.

[Foto: TikTok]