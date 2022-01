Increíble nueva imagen de la Nebulosa de la Llama.

Orion te ofrece una impresionante exhibición de fuegos artificiales para celebrar la temporada navideña y el Año Nuevo en esta nueva imagen del Observatorio Europeo Austral (quien – cual). Pero no te preocupes, esta icónica constelación no explota y no se quema. El “fuego” que ves en esta postal navideña es la Nebulosa de la Llama de Orión y sus alrededores fueron recogidos en ondas de radio, ¡una imagen que sin duda hace justicia al nombre de la nebulosa! Tomada con el Atacama Pathfinder Experiment (APEX) operado por ESO, ubicado en la fría meseta de Chajnantor en el desierto de Atacama en Chile.

La imagen recién procesada de la Nebulosa de la Llama, que también muestra nebulosas más pequeñas como la Nebulosa Cabeza de Caballo, se basa en observaciones realizadas por el ex astrónomo de ESO Thomas Stank y su equipo hace unos años. Emocionados por probar la SuperCam recientemente instalada en APEX, la apuntaron hacia la constelación de Orión. “Como les gusta decir a los astrónomos, siempre que haya un nuevo telescopio o instrumento cerca, esté atento a Orión: ¡siempre habrá algo nuevo e interesante por descubrir!” Stank dice. Después de unos años y muchas observaciones después de eso, los hallazgos de Stanke y su equipo han sido aceptados para su publicación en el Journal of Astronomy and Astrophysics.

Una de las regiones más famosas del cielo, Orión es el hogar de las nubes moleculares gigantes más cercanas al Sol: vastos cuerpos cósmicos compuestos principalmente de hidrógeno, donde se forman nuevas estrellas y planetas. Estas nubes se encuentran entre 1.300 y 1.600 años luz de distancia y presentan el vivero estelar más activo en el vecindario del Sistema Solar, así como la Nebulosa de la Llama que se muestra en esta imagen. Esta nebulosa de “emisión” alberga un grupo de estrellas jóvenes en su centro que emiten radiación de alta energía, haciendo brillar los gases circundantes.

Con un gol tan emocionante, es poco probable que el equipo se sienta decepcionado. Además de la Nebulosa de la Llama y sus alrededores, Stanke y sus colaboradores pudieron disfrutar de una amplia gama de otras cosas maravillosas. Algunos ejemplos incluyen las nebulosas de reflexión Messier 78 y NGC 2071, nubes de gas interestelar y polvo que se cree que reflejan la luz de las estrellas cercanas. El equipo descubrió una nueva nebulosa, un objeto pequeño y fascinante en su forma casi completamente circular, al que llamaron Nebulosa de la Vaca.

Las observaciones se realizaron como parte de la encuesta APEX Large CO Heterodyne Orion Legacy Survey (ALCOHOLS), que examinó las ondas de radio emitidas por el monóxido de carbono (CO) en las nubes de Orión. Usar esta molécula para explorar grandes áreas del cielo es el objetivo principal de SuperCam, ya que permite a los astrónomos mapear las grandes nubes de gas que generan nuevas estrellas. Al contrario de lo que podría sugerir el “fuego” de esta imagen, estas nubes son realmente frías, con temperaturas unas decenas de grados más altas. cero absoluto.

Debido a los muchos secretos que puede contarnos, esta región del cielo ha sido escaneada varias veces en el pasado en diferentes longitudes de onda, cada rango de longitud de onda revela características diferentes y únicas de las nubes moleculares de Orión. Un ejemplo son las observaciones infrarrojas realizadas con el telescopio de exploración visible e infrarroja para astronomía (VISTA) de ESO en el Observatorio Paranal en Chile, que forma el telón de fondo pacífico para esta imagen de la Nebulosa de la Llama y sus alrededores. A diferencia de la luz visible, las ondas infrarrojas atraviesan espesas nubes de polvo interestelar, lo que permite a los astrónomos observar estrellas y otros objetos que de otro modo permanecerían ocultos.

Por lo tanto, esta temporada festiva, da inicio al nuevo año con una impresionante exhibición de fuegos artificiales de varios tamaños de la Nebulosa de la Llama de Orión, ¡presentada por ESO!

Referencia: “APEX Large CO Legacy Survey (ALCOHOLS). Resumen de la encuesta” por Thomas Stank, H. J. Ars, J. Paley, B. Bergman, J. Carpenter, C. J. Davis, W. Dent, J. D. Francesco, Isloville J, de Frobrich, A. Ginsburg, M. Heyer, D. Johnstone, D. Mardones, M. J. McCaughrean, S. M. Megeath, F. Nakamura, M. D. Smith, A. Stutz, K. Tatematsu, C. Walker, J. P. Williams, H. Zinnecker, B. J. Swift, C. Kulesa, B Peters, B. Duffy, J. Klostermann, UA Yildiz, JL Pineda, CD Brick, Th. Klein aceptable Astronomía y astrofísica.

arXiv: 2201.00463

Las notas mencionadas en este comunicado de prensa se presentan en un artículo aceptado para su publicación en Astronomía y Astrofísica.

APEX es una colaboración entre el Instituto Max Planck de Radioastronomía (MPIfR), el Observatorio Espacial Onsala (OSO) y ESO. La operación de APEX en Chajnantor fue encomendada a ESO.

SuperCAM es un proyecto del Laboratorio de Radioastronomía del Observatorio Steward de la Universidad de Arizona en los Estados Unidos.