Incluso un refresco al día puede poner en riesgo su hígado: Estudio – 5 alternativas saludables

Aclaremos esto: hay cientos de buenas razones para decir no a una taza de refrescos, colas y bebidas endulzadas envasadas. Entendemos que ayudan a saciar la sed, proporcionan azúcar y, en ocasiones, incluso ayudan con la digestión. Pero créanos, todas estas son sólo soluciones temporales. De hecho, todo tipo de refresco comercial afecta negativamente a tu organismo. Una simple búsqueda en Google arroja múltiples estudios que relacionan estas bebidas con enfermedades cardíacas, diabetes, aumento de peso y más. Además de la lista de efectos secundarios, un estudio reciente encontró que beber refrescos todos los días puede poner en riesgo el hígado. Los hallazgos, realizados por investigadores del Hospital Brigham and Women’s de la Universidad de Harvard, se publicaron en el Journal of the American Medical Association (Gama).

Lea también: ¡Por extraño que parezca! Incluso un refresco al día puede ser perjudicial: he aquí por qué

¿Cómo afectan los refrescos a la salud del hígado? Resultados del estudio:

Se trata de un estudio observacional realizado en 98.786 mujeres durante 20,9 años. Los investigadores analizaron a los pacientes basándose en la enfermedad hepática autoinformada y las muertes por fibrosis, cirrosis o hepatitis crónica. Descubrieron que “las mujeres que consumían una o más porciones al día tenían tasas significativamente más altas de cáncer de hígado y mortalidad por enfermedades hepáticas crónicas” en comparación con aquellas que consumían tres o menos porciones de bebidas azucaradas al mes.

“Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que sugiere una asociación entre el consumo de bebidas azucaradas y la mortalidad por enfermedad hepática crónica”, dijo el primer autor Longgang Zhao, del Departamento de Medicina en Red de Channing en Brigham. Sin embargo, Estancia Los autores también señalaron que se necesita más investigación para validar sus observaciones que vinculan las bebidas azucaradas con los riesgos para la salud del hígado.

Lea también: Agua con gas vs. Club Soda: lo que hay debajo de las burbujas

Crédito de la imagen: iStock

Nuestra nota:

Teniendo en cuenta los hallazgos anteriores, sugerimos tomar medidas de precaución en lugar de lamentarlos más tarde. Esto significa eliminar las bebidas azucaradas de tu dieta y reemplazarlas con alternativas saludables. ¿E imagina qué? Hay muchas opciones de bebidas disponibles que pueden ayudar a limpiar el hígado de forma natural mientras calman la sed. Exploremos algunas bebidas populares saludables para el hígado.

Aquí te dejamos 5 bebidas refrescantes que también son buenas para tu hígado:

1. Jugo de uva:

Las uvas dulces y crujientes son un depósito de nutrientes, especialmente resveratrol, que se sabe que proporciona muchos beneficios para la salud. Según varios estudios, estos nutrientes pueden aumentar los niveles de antioxidantes del cuerpo, reducir la inflamación y limpiar naturalmente las toxinas del hígado.

2. Té verde:

El té verde contiene un tipo de polifenol llamado catequina, conocido por sus poderosas propiedades antioxidantes. Los estudios han encontrado que los antioxidantes del té verde ayudan a reducir los niveles de enzimas hepáticas en personas con enfermedad del hígado graso no alcohólico. De ahí que los expertos a menudo sugieran sustituir las bebidas azucaradas por té verde para mejorar la salud del hígado, pero, por supuesto, beberlo con moderación.

3. Café:

Según varios informes, el café es considerado una de las mejores bebidas para promover la salud del hígado. ¿Me pregunto cómo? La bebida contiene el antioxidante glutatión, que se sabe que neutraliza los radicales libres dañinos que se producen naturalmente en el cuerpo, como se informa en un estudio publicado en el Journal of Nutritional Biochemistry.

4. Jugo de remolacha:

La remolacha suele considerarse un superalimento debido a su amplia gama de nutrientes. También contiene nitratos y un antioxidante llamado betalaína, que puede ayudar a reducir el daño oxidativo y la inflamación del hígado.

5. Nimbu Pani:

El limón es una de las muchas frutas cítricas conocidas por su capacidad para eliminar las toxinas del hígado. Contienen una gran cantidad de vitamina C y antioxidantes que pueden ayudar a prevenir muchas enfermedades hepáticas. Puedes mezclar el refrescante jugo con agua y disfrutar de un vaso de refrescante Nimbu Pani en cualquier momento del día.

(Nota: las opciones de bebidas anteriores no forman parte del estudio)