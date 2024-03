“Ignorante, me alegro de no vivir más aquí”.

Si se hubiera jugado en Estrasburgo, lo habría entendido. Todo el mundo aplaude al “tenista local”, Pierre-Hugues Herbert. El problema es El “tenista local” en el Challenger 125 de Nápoles fue él. Raúl Brancaccio, El 4 de mayo cumplirá 27 años. Nació en Torre del Greco, “la Ciudad del Coral”. De hecho, ella se identifica con orgullo como “coral”. Fue el único napolitano, incluida la provincia, en anotar en el torneo organizado por el club napolitano. pero Salió inmediatamente, siendo eliminado por un francés que fue apoyado descaradamente y, en un momento, descaradamente, por un nutrido grupo de aficionados. (Por así decirlo).

Brancaccio-Herbert, escándalo en el campeonato del Nápoles

La historia recibió una amplia cobertura, incluso en la prensa internacional. Un tenista napolitano se ve obligado a luchar contra el apoyo de sus compatriotas. Por una razón muy trivial, si se quiere: apuestan en su contra. Nadie creía que pudiera vencer a Herbert. Entonces, cuando se encontró arriba por un set y siete puntos de partido a su favor, le gritaron todo. Incluso amenazas. Preocupación por ver desaparecer el dinero de los “billetes” jugados en su contra. Al final, Brancaccio perdió, pero, una vez más, fue el torneo de Nápoles el que perdió la cara, regresando en forma Challenger dos años después de que Musetti venciera a Berrettini en la final del ATP 250. El torneo, en este caso, está marcado por otros problemas.

Tenis, Fognini en Castel Volturno con los campeones italianos

Ahora, desde el punto de vista logístico, todo va bien, salvo la lluvia incontrolable que ha cancelado todas las reuniones previstas para el miércoles 27 de marzo.Fabio Fognini aprovechó para pasar por Castel Volturno y visitar el Polideportivo de Nápoles, Donde estuvo junto a algunos futbolistas y el entrenador Calzona.

mientras Brancaccio confió a Facebook la tarea de transmitir su arrebato. Toda la amargura provocada por el escándalo indecoroso de algunos insolentes, a quienes sólo les importa el beneficio de un partido de tenis y nada más. Un exabrupto durísimo el de un tenista de Torre.

El cruel arrebato de Brancaccio: una publicación enojada en las redes sociales

“Hola a todos, necesito escribir lo que pienso, sé que el silencio muchas veces vale más que mil palabras, pero en estos casos realmente necesitamos hablar”, es el comienzo del mensaje de Brancaccio. Después de agradecer a Alessandro Muti, director del Challenger, continuó el ataque. “Quería dedicar este post a toda esa gente que ayer me animaban, casi como en un estadio. Gente ignorante, inútil y común que arruina un deporte tan hermoso sólo por ganar apuestas y billetes. “Les pido a todos que hagan un examen de conciencia por el bien del deporte y que respeten a todos los jugadores que ofrecen un espectáculo digno de aplauso”.

Orientación: “Me alegro de no vivir más en Nápoles”

Luego otro intervino: “Nací en Torre del Greco y estoy orgulloso de ser coral, nacido y criado en esta zona y Siempre he intentado elevar el nombre del Napoli al nivel más alto posible. Pero perdóname por decirte que me alegro de no vivir más allí.¡Porque sois modelos a seguir para gente ignorante! ¡Un torneo tan importante en Nápoles y animar al único rival del Nápoles es realmente vergonzoso! Estoy muy decepcionado contigo, pero en parte te agradezco que me hayas dejado armar un escándalo después de lo que pasó ayer. Gracias porque gracias a ti nos hemos dado a conocer y por enésima vez hemos impresionado a M… Cambia por tu bien, pero si la próxima vez sigues cantando contra mí, hazlo más fuerte, porque cuanto más Hazlo más fuerte saldrás. “Seguiré persiguiendo mis sueños”.