Icardi y la Juventus, Belén, Maradona, Keita Balde y…

wanda nara Fue la presentadora principal del primer episodio en horario estelar de “monstruosprograma que presenta francesca fanani En Rai 2, Freewheeling, la esposa de Mauro Icardi, habló sobre todos los chismes que rodean a la pareja, pero también sobre sus muchos antecedentes futbolísticos.

Belén, Maradona, China Suárez, Keita Balde e Icardi

“Belén no ha hecho nada en Argentina, donde trabajo desde muy joven. soy mas famoso ahiLa entrevista de Wanda Nara comienza con esta digresión al estilo de Rodríguez, quien luego agrega: “Empecé como niñera, era muy buena y todas las madres me querían. Creo que cualquier cosa que haya hecho en mi vida habría tenido éxito. Soy una mujer libre: los que me aman me aman por eso, especialmente las mujeres. Los que me odian me odian por la misma razón“. ¿Una noche de amor con Maradona? “Nunca he estado con él. Es cierto que terminé en esta casa, en esta fiesta… Entendí que esto me hizo famoso. Nunca he podido hablar con él al respecto”. ¿Cómo te va con icardi? “Es mi esposo, estamos juntos, siempre hemos sido una familia. Ha estado conmigo prácticamente toda mi vida. Para mí es una suerte, para él no lo sé. Esperamos estar juntos de por vida. Mauro se enamoró de mí normal, en pijama mientras hacía pasta con mantequilla y parmesano, no en una discoteca.“. ¿Disputa por la China Suárez? “No le creo a nadie, no sé qué pasó. En una historia tan larga, este pequeño hecho no es el punto principal de nuestra historia. ¿Me volví loco e hice volantes? Sí, pero yo también estoy acostumbrado. Icardi es guapo, joven y con una naturalidad para ser tratada. Me molesta que la persona que estaba en una relación conmigo hiciera esto“. ¿Y los olores que lo detendrían? “No, no creo que sea verdad, solo chismes. Si me voy con Mauro, ella se duchará. La bolsa que Mauro me dio para recuperarme es mi segundo amor, la estoy sosteniendo y estoy a punto de dormir en él”. ¿Keita Baldi? “No sé qué pasó, porque escribió este cornudo. Mauro es una persona muy directa. ¿La esposa de Keita escribió “Waka”? Entiendo que las mujeres prefieren estar enojadas con otras mujeres que con sus maridos. Tal vez algún día lo explique en privado”.