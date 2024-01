Hospitales veterinarios públicos para atender mascotas: En México se crearán por ley

México anuncia grandes cambios para el bienestar de las mascotas Hay hospitales veterinarios públicos en todo el país donde perros, gatos y otras mascotas pueden recibir ayuda.

Los medicamentos veterinarios, las visitas a especialistas y las intervenciones de rutina tienen costos exorbitantes, lo que hace que muchas familias no puedan permitirse el lujo de cuidar a una mascota y, por lo tanto, no adopten una o, peor aún, no abandonen la propiedad.

México lo sabe bien, la tasa de animales callejeros está aumentando a pesar de que muchos animales viven en hogares mexicanos. Sólo en Campeche, el 77,1% de los hogares tienen mascotas.

Para combatir el abandono y dar cabida a los adoptantes, el gobierno mexicano ha acogido con satisfacción los planes de abrir clínicas veterinarias públicas. El decreto forma parte de la reforma a la ley general de equilibrio ambiental y protección ambiental.

Cada estado y municipio debe asignar los fondos necesarios para la construcción de hospitales públicos en su territorio según la disponibilidad presupuestaria.

Los servicios ofrecidos incluyen exámenes, vacunas, esterilización y otras intervenciones quirúrgicas tanto para el cuidado del ataúd como para la atención de emergencia.

La iniciativa fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y tiene vigencia a partir del 25 de enero. Para promover el bienestar animal y una cultura de cuidado responsable de tus animales.

La opción de garantizar la asistencia veterinaria pública a los ciudadanos representa sin duda un importante punto de inflexión. La ley representa el compromiso del estado para mejorar la vida de los animales de compañía y combatir el maltrato.

Este es un importante paso adelante, pero debería ir seguido de otras acciones que protejan a todos los animales de forma indiscriminada. ¿Un ejemplo? El toreo recuperó su reconocimiento en la Corrida de Toros de la Ciudad de México con un final histórico.

Fuente: Cámara de los Representantes

