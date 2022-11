Horóscopo del amor de noviembre de 2022 para todos los signos según Artemisa

allá primera quincena de noviembre Trae muchas preocupaciones asociadas con un ser querido. Este es un tiempo de emociones explosivas, estados emocionales intensos, dudas, celos y drama amoroso. A partir del 16 de noviembre, el clima social y psicológico se vuelve más armonioso y esto contribuye a la mejora de las relaciones con los seres queridos y personas cercanas.

El tránsito de Venus por Escorpio transforma el campo de las relaciones personales, pero este proceso va acompañado de tensiones y reacciones emocionales muy fuertes. La entrada del planeta del amor en Sagitario el 16 de noviembre hará que las personas sean más abiertas, sociables y positivas. El clima psicológico general será más propicio para crear fuertes lazos interpersonales, para retomar las relaciones.

Venus y Marte en astrología son responsables del amor y la intimidad física.

en segunda quincena de noviembreLos planetas estarán en signos opuestos, lo que, por un lado, conduce a una explosión de conflictos internos entre los cónyuges, pero por el otro, ayuda a experimentar todas las delicias del amor apasionado.

Marte retrógrado en Géminis crea condiciones para un retorno a largo plazo de los socios. Representantes de la experiencia sexual más fuerte en este período con mayor dificultad, por lo que las mujeres deben estar más atentas a sus amados y queridos hombres.

Aries

Este mes es bueno para las relaciones románticas y cualquier cosa que ayude a las personas a acercarse y entenderse mejor. Si tienes una familia, entonces este mes es el más adecuado para fortalecer tus relaciones. Si decides irte de vacaciones, los buenos recuerdos de tus vacaciones en familia están garantizados. Si aún no estás casado, es hora de pensarlo. Este mes traerá encuentros nuevos, divertidos y sorprendentes en tu vida.

buey

Este período de tiempo será especialmente diverso en el campo del amor. Finalmente podrás relajarte y disfrutar de la vida. Si es soltero, seguramente aparecerá un compañero adecuado en su campo de visión. La inspiración te confundirá y el destino te será más favorable que nunca. No impida su libertad con responsabilidades y obligaciones excesivas, pero al mismo tiempo, tenga cuidado con el desperdicio excesivo de energía y recursos en las parejas románticas.

mellizos

Si tiendes a llevar una vida más sedentaria y organizada, este mes te parecerá muy agitado. Los vientos de cambio pondrán en orden tu vida personal, aparecerán nuevas aficiones y prioridades. Quizás si los sigue, agregará muchas nuevas oportunidades interesantes, encuentros románticos y ricos a su vida. Pase más tiempo con amigos, comuníquese en las redes sociales, viaje: esto tendrá un efecto positivo en su vida.

cáncer

Es probable que este mes sea el más interesante y activo de todo el año 2022. Una ola de nueva energía está transformando las relaciones existentes. Este es un buen mes para hacer algo creativo e interesante, como comenzar a dibujar o escribir un libro. Sin embargo, esta “variable” puede ser una nueva aventura o una aventura, una reunión con una expareja, en la que será más probable que te sientas atraído por el sexo opuesto de lo habitual. ¡No desperdicies la oportunidad!

León

Tus ideas creativas y pasatiempos románticos están llegando a un nuevo nivel este mes. Sea generoso: cuanto más dé ahora a otras personas y a sus seres queridos, más obtendrá a cambio. No creas en el sentido común y la lógica tanto como crees en tu suerte: no te defraudará. Una cierta desconfianza hacia la pareja de este mes solo será útil; esto lo ayudará a identificar las debilidades en su relación y corregir todo a tiempo.

virgen

Es hora de reevaluar los valores y relaciones existentes y definir su rol. Este mes probablemente será menos emocionante, pero en algún momento será necesario reducir la velocidad y pensar en el verdadero significado de lo que usted y su pareja pueden darse. Noviembre es propicio para encontrar a la persona perfecta, pero ser chispeante y original no es suficiente. También es necesario luchar por la armonía, el sentido de la proporción, teniendo en cuenta el punto de vista de otra persona.

escala de peso

Si su familia o cónyuge tiene un pasatiempo común, entonces este es el mejor mes para practicarlo. Podrás eliminar problemas y fortalecer tus relaciones. Y cuando se vayan de vacaciones juntos, se divertirán mucho. Si aún no tienes una pareja romántica o una familia, ¿por qué no te enamoras este mes? Estar entre personas, estar activo en las redes sociales, participar en diversos eventos educativos: un conocido… puede ser fatal.

El Escorpion

Eres increíblemente atractivo para los miembros del sexo opuesto. En este mes, puedes permitirte relajarte un poco y saborear las bendiciones del mundo que te rodea. Si miras de cerca, encontrarás que hay muchas personas agradables e interesantes a tu alrededor, por lo que la soledad no te amenaza. El romance y la creatividad ayudan a reponer las reservas de energía. Sin embargo, es importante recordar que la alegría y el placer no son un fin en sí mismos. Si los persigues, puedes perderte y perderte a ti mismo.

Sagitario

Los obstáculos en la vida personal en la primera mitad del mes no necesariamente deberían cuestionar su relación. Es importante no llegar a conclusiones prematuras y no apresurarse a romper relaciones. A partir del 16 de noviembre, el entusiasmo y la armonía en la esfera del amor entrarán en tu vida. Para fin de mes, habrá muchas oportunidades para cambiar para mejor, hacer su elección y posiblemente comenzar a vivir con una pareja o formar una relación “oficial”.

Capricornio

El estrés psicológico externo puede contribuir a una crisis en las relaciones familiares. Cualquier cosa podría pasar. Ahora bien, es importante comprender que el futuro cercano será testigo de un período muy importante de su vida para usted, por lo que necesita liberarse de la cercanía de las personas que extraen de usted fuerza y ​​energía sin dar nada a cambio. Imagina la imagen de tu pareja ideal, imagina lo que te gustaría lograr en la vida juntos, da rienda suelta a tu creatividad y ábrete a nuevas relaciones.

pecera

Un mes muy importante para ti y lo que suceda en tu vida personal te caracterizará por mucho tiempo. Si no tiene pareja, en noviembre existe la posibilidad de comenzar una relación. El encuentro puede tener lugar en los lugares más inesperados, mientras viaja o mientras chatea en las redes sociales. Usa tu influencia en los demás, toma la iniciativa si te gusta alguien. Es posible que haya tenido relaciones en el pasado que se están reconectando: intente hacer todo lo posible ahora.

pez

Un mes propicio para las relaciones personales y ganando popularidad. Como resultado, todo lo que está sucediendo ahora afectará su esfera de amor de la manera más positiva. Si siempre has soñado con mejorar tus condiciones de vida o ampliar tu familia, ahora es el momento de hacerlo. Las relaciones amorosas están estrechamente relacionadas con las actividades profesionales, es posible el romance en la oficina o la cooperación mutuamente beneficiosa con un representante del sexo opuesto.

