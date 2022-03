Hombres y mujeres: la opinión de Shea en el episodio 25/3/22

Soy una persona sencilla, se necesita muy poco para hacerme feliz. Como hoy, cuando desde el jardín de infantes trono clásico tan ruidoso gianluca Lo que en dos palabras resaltó perfectamente la aterradora inconsistencia de Armando Enchernato. Contradicción que unos minutos antes incluso bueno Alejandro Vicenanza Ni siquiera golpeó muy hábilmente.

“La semana pasada dijo el anuncio Alejandro No era muy elegante enfatizar ciertos aspectos del conocimiento. Creo que cometió el mismo error ahora y, en mi opinión, es demasiado grosero. Quieres ir bien, pero no vas bien, porque subrayar estas cosas es muy maloJuego, grupo, partido.

Este tipo es para identificación personal. Armandola persona que piensa que proximidad Es un tipo desesperado que busca seguidores, pero luego es el primero en ponerlo en duda solo para crear un pequeño movimiento en el centro del estudio, hace solo unas semanas comenzó la cruzada en su contra porque se atrevió a señalar. fuera esa piadosa mujer Ida Plátano Algo pequeño Él estaba ahí. Nunca jamás cuestionó su integridad moral. como mi hermana (Masculino), ¡abre el cielo!

Y no importa si es lo mismo Ida Para hacerlo por tu cuenta, incluso antes Alejandro abre la boca Sin mencionar si esencarnado Nunca puede perder una gran oportunidad de hacer felices a los demás. El. a otros. Cosas que me vuelven loca cada vez, lo juro.

Por no hablar de la vez que casi se convulsiona porque dos mujeres con las que había salido le habían insinuado que había intentado subir a su habitación. ¡Puede que no sea! A media hora de Peponi, nos había atendido, y estaba muy molesto por los rumores que había escuchado. Un caballero como él, ¿cómo se atreven a intentarlo? está sucio (masculino)?

Y luego lo encuentras allí, hoy, para dárselo a alejandra De tal manera que ni siquiera una mantis depredadora que le arrancó un beso lo ocultaría.”Sin darle tiempo a la otra persona para compartir la diversión.“… y no solo glotón, sino también particularmente suave”.Hace dos semanas él también había hecho eso. diegoLa guinda del pastel de esta hombría vulgar, suponiendo que seguramente quería pasar la noche con él porque lo invitó a ver en su habitación.

Serás tan malo como quieras que sea, por el amor de Dios, pero eso no justifica nada dicho y hecho.encarnado. ¿Y sabes qué es lo realmente loco? es ese segundo Armando ella debería puré de patatas Agradece, porque -habiendo entendido que no puede haber nada de por medio sino una noche- prefirió evitarlo. ¡Oh qué lindo! ¡Qué buena idea!

no te enfades, alejandra, si, desde el punto de vista del mundo, te describe como el peor hambre es bastante fácil. De hecho, le agradezco sinceramente que”Por respeto a una mujer no fui más allá“.

Y hablando de personas que desconciertan totalmente la realidad, ¿cómo no mencionar Reina María Eso – por el bien de la serie”Defendemos lo indefendible“Cada semana nos presenta un nuevo episodio – Today Stand by Daniela Manganarodiscutiendo con bastante corajeno defendió Armandosolo dijo que no hay nada de malo en decirle: “¡Ven a ver una película!”“.

Pero yo me sentía mal, o la señora empezó a decirlo”no lo encuentro Armando falta de respeto a nadieEso sí sería una blasfemia dicho por cualquiera, pero más razón que alguien que hizo unas cuantas grabaciones antes de quejarse del maltrato de los hombres hacia él. Un hombre respetado feminista que se enoja terriblemente si fantasmas pero luego no ve nada inapropiado en su comportamiento. Armando? Tranquila, alegría, acertaste el carné de pandillas, con las vacunas de hoy.

Salmo 1. Pero qué feliz estaba ella, en esta grabación, gemma galgani? limón con franco ferravanti Para hacerlo más manso que una oveja pequeña. Hoy también me reí feliz de los chistes Tina Cibulari¡loco!

Salmo 2. ¿Qué pasó? Biagio de Maro? Cuando lo vi abreviar el momento asignado a la nueva dama que había venido por él, inmediatamente pregunta:podemos bailar, Marie?“Entré en pánico. No es normal que un pandillero renuncie intencionalmente a unos minutos más de luz roja, eh.

Salmo 3. Después de cuatro meses por fin federica arversano Satisfacer uno me dio. Sólo uno, pero estoy satisfecho. Habría habido dos si él hubiera interrumpido el psicoanálisis de la introducción que ella estaba tratando de hacerle. Mateo Ranieri invitarla a sermenos controlSolo porque ella no lo insultó después del beso. valeria cardone.

Pero ya hago bastante de este desdén Ida quien -como si no tuviera bastantes bobos para pensar- le dijo:estaría loco como el infierno“. Y el federica la aniquilé a través de súper compartir”¿Harías eso? yo tambien con Alejandro lo haré diferente. Fácil de hablar, ¿no?“.

