Hombres y mujeres, Giorgio revela su relación con Martina

En los últimos días, Giorgio Alfieri, una de las figuras más queridas entre hombres y mujeres, concedió una larga entrevista a FanPage.

El rostro histórico del exitoso programa de citas Maria De Filippi, además de hablar de su ex colega Socio Arrota, contó cómo se encuentra actualmente su relación con su ex prometida y elegida Martina Luciani. De su relación, que no fue muy larga, pero sí muy fuerte y romántica, nació una hermosa niña, Asya.

En las páginas de la revista web, Giorgio admitió que nunca quiso que su hija entrara en el mundo de la televisión:

No lo recomiendo en absoluto, pero también desaconsejo a todos los adolescentes y demandantes. Recomiendo encarecidamente no ver ningún otro programa de televisión. Ser famoso cuando eres joven es peligroso, contraproducente y no te ayuda a crecer. El dinero hay que ganarlo poco a poco: a los veinte hay que trabajar duro, a los treinta hay que poder conseguir algo, a los cuarenta hay que permanecer ahí y a los cincuenta hay que sentar cabeza. Si llegas a los 20 con dinero, pero no has estudiado, no estás preparado y no sabes qué sorpresas te deparará el futuro, perderás el rumbo.

A Asia no le importa si sus padres participan en un programa:

Ella no está realmente interesada y no le importa lo que su madre y yo estábamos viendo en la televisión.

Las relaciones entre Giorgio y Martina son cómodas:

Ella tiene una vida y yo tengo otra vida. La relación es la de padres que llevan años separados. Estamos calmados.