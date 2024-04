Helldivers 2 necesita correcciones y actualizaciones para seguir siendo relevante

Buzos del infierno 2 es el titulo Necesita reparaciones y actualizaciones. a Sigue siendo relevanteJohan Bilstedt, director ejecutivo de Arrowhead Game Studio, que abordó el tema en Reddit, está convencido.

Hace unos días se supo que los fans de Helldivers 2 aceptarían menos contenido a cambio de más parches, pero Pilestedt Ambos aspectos son esenciales Como parte de una experiencia de servicio en vivo como esta.

Permítanme agregar algo de contexto: Arrowhead Game Studio es una empresa independienteEl director general explicó que la empresa es propiedad de personas que trabajan en ella y no está influenciada por los accionistas en el sentido tradicional de la palabra.

“Por supuesto, tenemos una excelente cooperación con Sony, donde acordamos los objetivos a alcanzar, etc. Sin embargo, no hay coerción y no tenemos que someternos a requisitos específicos. Queremos ofrecer lo mejor en este sector. Estamos calibrando nuestros esfuerzos Entre solucionar problemas y agregar contenido nuevo.

“Es fácil decir 'arreglar y no agregar', pero la realidad de la competitividad en esta industria es solo eso Necesitamos hacer ambas cosas para seguir siendo relevantes. “Tratamos de entender que las exigencias y expectativas en el estudio son altas, todos los ojos están puestos en nosotros y tenemos un objetivo: hacer de este el mejor juego que jamás hayas jugado en vivo”.