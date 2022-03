“Hablé sobre el cáncer para calmarlo” – Corriere.it

para Bárbara Vicentina

El periodista habla de su enfermedad tras la carta publicada en “Libero”: “Lo descubrí en febrero y la operación se realizó el primero de marzo. Ahora tengo que hacerme unos tratamientos para no tener problemas, pero lo hago con calma, a ver como acaba”

con la letra Publicado en la portada de Libero, Vittorio Feltri ha querido enviar un aliento personal a Fides.Después del rapero Anunció entre lágrimas que tenía un problema de salud importante. Lo hizo con su tono irónico y sarcástico, pero le agregó una calidez inusual. Tal vez el periodista de 78 años, fundador y jefe de redacción del diario, Reveló que él mismo padecía una enfermedad Recientemente se sometió a una cirugía para tratar un tumor.

¿Por qué pensó en recurrir a Fides?

“Escribí ese por qué. Lo conozco y me entero que tiene esta enfermedad, y aunque no especifica qué es, se entiende que definitivamente no es un resfriado. Así que quería animarlo en mi camino”.

También decidió revelar que acababa de tener cáncer.

“Para ser creíble, tenía que decir que yo también tenía un problema. ¿Qué me importaría caminar y decirle a mi recuerdo? Era para consolarlo. De lo contrario, ¿por qué diría eso?”

Escribiste que sientes simpatía por Fedez, aunque eres completamente diferente. ¿Qué tienen en común?

"Lo es. Tiene cierta franqueza que me acerca a él y una forma de hacer las cosas que no me molesta. Entonces también odio los tatuajes, pero eso es otro asunto. Alguien con dos hijos, una esposa… Parecía correcto para mí hacer algo así, quería darle un poco de calor y creo que le proporcionaría un mínimo de comodidad. Por lo demás, no me importa qué efecto tendría. Lo que otras personas piensen, a mi edad, me puede importar".

Fedez insta a no deprimirse. ¿Cómo manejó el diagnóstico?

“No es que saltes de alegría, pero -seré viejo sabiendo muy bien que puede pasar, a mi edad o incluso antes- te rindes de una vez. Entonces no hice ningún espectáculo: fui al hospital, me operaron y a la media hora me dieron el alta».

¿Cuándo se enteró de la enfermedad?

“Me enteré en febrero y me operaron el 1 de marzo, al punto que todavía tenía un poco de dolor. Me encontraron un bulto en el pecho. A pesar de ser hombre tengo un tumor típico de las mujeres, una locura, no No tengo nada de femenino en absoluto. Que no tengo senos, he tenido cáncer de mama”.

¿Qué te espera ahora?

“Ya está hecha la cirugía, ahora tengo que hacer unos tratamientos para evitar más problemas, pero lo hago con tranquilidad y a ver cómo acaba. Debo admitir que nunca he tenido una reacción psicológicamente depresiva, ciertamente no. Reaccioné, ahora veamos un poco. Por lo general, estas cosas terminan mal, pero está bien”.

A veces terminan bien.

Hay mucha gente que se ha recuperado y mucha que ha ido al cementerio. Pero cuando tiene cáncer, piensa que su lesión es grave y que no le importan los demás. A los demás les dices “Ya verás que puedes hacerlo” y todas estas frases son fingidas, consoladoras y molestas.

¿Es verdad que te sirvieron champaña después de la operación en el hospital?

“¿Crees que escribe mentiras? Como escribí el nombre del médico, me negarás en cinco minutos”.

¿Siempre ha estado convencido de que nunca dejará de fumar?

"Los cigarrillos no tienen nada que ver con eso, hasta un idiota lo entiende. Me hago una prueba corporal completa cada dos años, que es un término terrible. Les dije que ni siquiera notaron que era fumador. No tengo absolutamente nada en mi hígado, intestinos, cerebro o pulmones".

Una vez, hablando del VPH, también dijo: “El coño hace más daño que los cigarrillos”…

“Estos son chistes de pub, los hago menospreciar todo, incluso a mí mismo”.

¿Cuál fue su experiencia con el sistema de salud en Lombard?

“Pagué todo de mi propio bolsillo porque odio la asistencia pública”.

¿Y quién no puede?

“Son religiosos, no engreídos. Sin embargo, la salud pública italiana está entre las menos de las peores. Pero hay dos cosas en la vida, la salud y el dinero. El dinero no es un fin, sino un medio para evitar cualquier dolor en el culo”.

Cuando dejes atrás este período, ¿qué harás?

“No haré nada. Si se quita el peligro estaré más tranquilo. Pero no dejé de trabajar ni un día, incluso el día de la operación salí del hospital a las 4 de la tarde y me fui directo al trabajo sin decirle nada. nadie. No me gusta hablar de mi polla, lo hice por Fides”.

¿Estarán molestos tú y Fides?

“No sé, hablamos un par de veces. No hay camaradería, solo simpatía mutua. Es muy joven y esto también le dará la energía que necesitará para sanar”.

¿Le enviarás champán?

“Además, sí, siempre es un buen gesto”.

¿Por qué, incluso ante la enfermedad, hay quien escribe cosas malas y desea lo peor?

“Las redes sociales son un basurero donde también puedes encontrar algunas perlas, pero por lo general solo hay basura, no me importa, no voy a ver.

¿Es su mensaje para evitar el llanto y enfrentar la enfermedad?

"Tú también puedes llorar, pero sentir lástima por ti mismo es inútil. La emoción es humana y los gritos me vienen cuando veo niños en esa guerra estos días. Aproximadamente, después de unos dos años, preferí Covid".