Ucrania Danilov: “Las fuerzas rusas avanzan sobre Bajmut, pero no tan rápido como les gustaría”

El ministro de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Oleksiy, dijo que las fuerzas rusas están avanzando hacia Bakhmut, pero no tan rápido como les gustaría.

Danilov en una entrevista con los medios del país. “Están todos allí, pero no pueden hacer nada durante mucho tiempo”, dijo el alto funcionario, refiriéndose a los hombres del Grupo Wagner de Prigozhin, las Fuerzas Armadas rusas y las Fuerzas Aerotransportadas, “sí, están avanzando, pero no tan rápido como les gustaría.