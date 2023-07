GTA 6: Un menor acusado de robo masivo de datos es considerado psicológicamente incapacitado para ser procesado

Arion Kortag es el chico de 18 años que ha sido detenido por la gigantesca policía londinense Robo de datos a GTA6 el año pasado psicológicamente incapaz para ser procesado. Debido a sus defectos mentales, el miembro del grupo Lapsus $hacker no será procesado, pero el jurado determinará si realmente cometió lo que se le acusa, en lugar de dictar un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad.

Los hechos se remontan a septiembre de 2022, cuando aparecieron más de 90 videos y fotos de compilación de desarrollo de GTA 6, que se compartieron en línea. Cartago Fue arrestado al día siguiente en relación con la filtración.

Además de los cargos relacionados con el caso de GTA 6, Kurtaj también se remonta a los hackeos de Uber y Revolut, así como al caso de GTA 6. nvidia En febrero de 2022, se hace con un novio hacker de diecisiete años cuyo nombre nunca se revela debido a su corta edad.

Los dos robaron datos de grandes empresas y luego exigieron un rescate por no revelarlos. En total, Cortag tiene doce cargos pendientes por estafa e intento de extorsión. Sin embargo, el vicio de la mente puede inducirlo a no enfrentarse a ninguna operación directa. Eso no significa que no pueda ser castigado de alguna manera, como una prohibición de computadora de por vida, pero veremos qué decide el jurado.