Grandes nombres se esconden en México, manda Russell

Ciudad de México (México) (ITALPRESS) – Al igual que en Austin hace una semana, hay algunas señales claras en la pista ya que los equipos están ocupados probando los neumáticos Pirelli de la próxima temporada. El resumen del viernes del Gran Premio de México de Fórmula 1 vio a los grandes nombres al acecho en las últimas posiciones en la FP2. George Russell gana en un Mercedes, el único en pasar por debajo del muro de 1’20 (1’19″ 970). En segundo lugar se encuentra el japonés Tsunoda, que conduce su AlphaTauri con un impresionante 1’20″ 798. El tercer escalón del podio del viernes se lo lleva Alpine of Ogun (1’21″ 117), que adelanta en Mercedes al excampeón del mundo Hamilton (1’21″ 509). Sergio Pérez, el aclamado ideal de casa en cada vuelta, es quinto, solo unas milésimas por delante de su compañero de equipo en Red Bull, el holandés y campeón mundial Max Verstappen. A los Ferrari no les fue bien, en cambio tuvieron un gran impacto en la FP1 y ocuparon los dos primeros lugares. Charles Leclerc consigue el séptimo, pero se estrella tras media hora de práctica y provoca el caos. Los diversos daños que se aprecian en su color rojo serán valorados por los mecánicos. Debido a este incidente, la gerencia se vio obligada a mostrar una bandera roja y detener temporalmente la sesión. Carlos Sainz está a solo 75 km de Mónaco, pero el español logró marcar el mejor tiempo en la primera práctica libre. El Alfa Romeo de Valtteri Bottas y el Albadari de Pierre Gasly completan los diez primeros. Detrás de ellos estaban dos ex campeones del mundo, Alonso y Vettel, en undécimo y duodécimo. – Foto de LivePhotosport – (ITALPRESS).