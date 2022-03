“Gran Hermano rechazado”

Marta PascualLa conocimos de casamentera en un conocido programa María de FilippiY el hombres y mujeres.

La chica, en el programa de citas, luchó contra un virginia stablom Tronesta Nicolás Brigant allá por 2018.

A pesar de varios compromisos en estudios de TV pasqualato Logró graduarse en Medicina y Cirugía en la Universidad de Florencia en octubre de 2020 y desde ese momento su carrera nunca se detuvo. Primero en ASL 3 Serenissima donde, en la primera línea y en el período crítico enfermedad del coronavirusLa chica trabaja para vacunas y tampones.

Luego, oficialmente a partir del 17 de marzo, se le asignó una asignación temporal hasta el 15 de junio, como médico general en Martellago, en la región de Venecia. A ella se le encomendaron 1.380 pacientes, tras varios cambios de médico, encontrados en el médico pasqualato Gran personalidad profesional y disponibilidad.

Martha Siempre ha sido muy activo en las redes sociales también, con un seguimiento de 317.000 seguidores. InstagramDaba consejos sobre maquillaje, moda y marketing. Pero aun ahí, sin dejar de lado su labor básica. De hecho, el ex pretendiente, también a través de las redes sociales, intentó que la gente descubriera el mundo de la ciencia y la medicina en general. De hecho, inició una columna de medicina dirigida principalmente a estudiantes pero también a quienes están a punto de ingresar a la profesión. Profesión que esperaba poder ejercer a lo largo de su vida, y también porque era una promesa a su padre, que lamentablemente perdió. esto es lo que admito Mensajero del Véneto:

Siempre he querido especializarme en medicina desde que era joven. Nunca quise hacer otra cosa. Perdí a mi papá cuando tenía 23 años, dos años antes de hacer Men and Women, él nunca me dejó. Yo estaba en casa con él, de repente se enfermó. Para mí fue un shock, durante tantos años no pude hablar de eso, recién comencé de nuevo. Y cuando lo hice, me di cuenta de que lo había estado haciendo por él durante los últimos años. Ni siquiera pensé en cambiar de trabajo.

allí pasqualato También admitió que en el pasado había recibido una oferta de televisión que luego rechazó por considerarla demasiado inconsistente y “compatible” con su trabajo como médico:

Tengo una agencia que me sigue. Por supuesto, con la carrera que estaba siguiendo, las posibilidades se abrieron. Me pidieron que participara en otros espectáculos, incluso audicioné. Hermano mayor Luego cuando me llamaron me negué.

Explicando exactamente por qué se negó, agregó:

Porque quería ser médico. Todo este mundo me ha vuelto loco, la gente te insulta sin que te equivoques. No es un mundo fácil. Ahora que me levanto a las 6 de la mañana para ir al estudio, soy mucho más feliz que cuando me levantaba a las 11 para escribir en las redes sociales. El sueño de una carrera de cada persona parece estar volviéndose popular en las redes sociales. Ciertamente no los repudio, gracias a ellos pagué muchos años en la universidad. No pertenezco a una familia rica. Recuerdo bien cuando era joven y había cuentas que pagar.

Definitivamente un período pacífico para MarthaNo solo profesionalmente, sino también emocionalmente. la chica es en realidad Hace tiempo que vive con su pareja Niccol del Milla.