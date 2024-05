Grabación y transcripción: Con estas aplicaciones (muy sencillas) escribir textos y mensajes se vuelve muy rápido

¿Quieres grabar y transcribir al mismo tiempo? Todo lo que tienes que hacer es descargar estas aplicaciones: son fáciles de usar.

Mucha gente intenta aprender a utilizar un teléfono inteligente lo más rápido posible. En particular, quieren descubrir todas las funciones “secretas”. Hablemos de aquellos que pueden hacerlo más interesante de lo esperado.

Especialmente si buscas algunas características bastante únicas. Todo lo que necesitas es la información para que puedas entender cómo hacerlo. Pero hay un trabajo que todos buscamos. hablemos de uno Te permite grabar y transcribir al mismo tiempo..

Esta es una idea muy interesante que interesa a todos. Sin embargo, no es posible hacerlo únicamente desde su teléfono inteligente. De hecho, se necesitan aplicaciones específicas que servirán exactamente para esto. Pero ¿qué aplicación puede ayudarnos en esta situación?? Continúe leyendo para descubrirlo: la herramienta de hoy le ayudará.

Podrás grabar y transcribir con esta aplicación: es la mejor idea en este momento

La aplicación que nos permite hacer esto es Google para guardar información. Estamos hablando de un servicio que funciona con todos los sistemas operativos. Por lo que se puede descargar básicamente en cualquier lugar. Te permite grabar y transcribir contenido, para que puedas obtener el texto al instante.. No necesitarás pasar horas escribiéndolo desde cero mientras escuchas el audio. O un vídeo incómodo que podría hacerte perder mucho tiempo.

Google Keep también tiene otra característica a su lado. Transmite textos de forma impecable y con un margen de error muy bajo. Esto significa que es muy difícil que el servicio falle: es importante tener esto en cuenta. Sin embargo, no puede crear grabaciones de audio desde su escritorio. El proceso está prohibido única y exclusivamente para teléfonos inteligentes. Pero esto no es un problema porque es mejor hacerlo desde tu celular.

En la práctica, Google Keep funciona de forma bastante sencilla. Simplemente toca el pequeño ícono del micrófono y comienza a hablar.. Una vez que hayas terminado de grabar, verás el texto en la parte superior y el audio incrustado en la parte inferior. Tendrás acceso a ambas opciones, para que puedas personalizarlas como desees. Se pueden agregar títulos, colores, detalles, etc. al instante. Esto es todo lo que necesitas saber sobre Google Keep. Descárgalo ahora porque es divertido de usar.