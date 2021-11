GP de Brasil: retraso en el envío desde México. Los equipos tienen más tiempo para preparar los coches.

Después de la última carrera en México el domingo, dos vuelos que transportaban suministros del equipo se retrasaron debido al mal tiempo, y no se espera que llegue algo de carga hasta el jueves, lo que significa que los equipos afectados por el retraso tendrán que trabajar hasta tarde. El viernes por la noche es la primera noche para asegurarse de que sus autos estén listos para las pruebas.

La FIA se ha movido para prevenir este problema dando a todos los equipos más tiempo para inspeccionar los autos antes de la carrera del Interlago.

Reglas del juego F1 Por lo general, este proceso y la documentación adjunta deben completarse 18 horas antes de la primera prueba.

Pero a la luz de los problemas de tráfico que siguieron a la carrera del Autotromo Hermanos Rodríguez, se cree que ha afectado mucho a los equipos de McLaren, Haas, Alfa Romeo y Ferrari. Proceso.

Anticipándose a que no habría necesidad de cambiar las sesiones de pista de F1 programadas para este fin de semana, se modificó el proceso de revisión previa al evento.

El presidente de Haas, Steiner, dijo que la carga del equipo había llegado a Brasil poco antes de su conferencia de prensa el jueves por la tarde, y que el material, que incluye tanto los motores como el equipo del equipo, llegaría a Brasil en las próximas horas.

“Creo que tenemos que trabajar toda la noche, eso es todo lo que podemos hacer. Todavía tenemos tiempo para estar libres de obstáculos en la carrera”, dijo Steiner.

El retraso ha ejercido más presión sobre los equipos que afrontan otro ‘hat-trick’ de la temporada con carreras de México, Brasil y Qatar. Steiner intenta minimizar lo sucedido evitando señalar con el dedo el calendario cada vez más apretado que cubre las carreras todos los fines de semana, señalando que esta es una situación que ocurre de vez en cuando.

Tras la carrera del Interlago, los equipos tendrán que afrontar un largo viaje hasta Doha para el Gran Premio de Qatar previsto para el domingo 21 de noviembre, y si el retraso hubiera sido de siete días, habría sido peor y la participación del equipo habría sido en peligro. Raza.

Se cree que este retraso es un evento aislado porque en el calendario de carreras cada vez más ajetreado, se puede correr el riesgo de que algunos equipos no estén listos para el día de entrenamiento del viernes. El resultado, como se mencionó anteriormente, viene dictado por el número cada vez mayor de carreras, que no da descanso a los equipos y no tiene en cuenta ningún problema logístico.