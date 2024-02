Golf, cuento de hadas de la siesta: de portero a ganador en el PGA Tour en México

Vallarta (México), 26 de febrero – De portero a estrella del PGA Tour. Esta es la historia de Vallarta, México durante el fin de semana. Jack Knapp Ganó el título en la primera ronda. El joven estadounidense hace su novena aparición en el Pga Tour y ha empatado a Vidanta Vallarta en el curso con -19. No es una victoria fácil en el Abierto de México, pero sí una batalla desesperada con su compañero finlandés y debutante. Sami se enfermó. Knapp amplió su racha ganadora del tercer día al hacer 28 de los primeros nueve hoyos para una ronda de 63 (-8). Dolorosamente detrás de él, detuvo a dos tiros de distancia. El dos veces ganador del DP World Tour, que ganó por última vez el Commercial Bank Qatar Masters el año pasado, terminó el último día con un 69 y no pudo presionar el botón desde el primer hoyo el domingo cuando disparó a su driver contra una valla. En un torneo en el que solo cuatro de los 50 mejores del Ranking Mundial Oficial de Golf y cuatro de los 30 mejores del Ranking de la Copa FedEx, completaron el podio con -14, con Stephen en tercer lugar. Jaeger (65), CT Pan (65) y Justin Lauer (68) también estuvieron en el torneo, ya que no falló el corte y cerró 36 hoyos con +2. El ascenso y el pasado de Jack Knapp como portero. Hace dos años, tras perder su tarjeta para jugar el Korn Ferry Tour a finales de 2021, El joven estadounidense trabajó como portero en una discoteca durante nueve meses. Este horario le permitió practicar durante el día y ganar dinero para los eventos Mini-Tour y PGA Tour Canada.. El año pasado regresó al Korn Ferry Tour y una sólida temporada le valió el ascenso al PGA Tour. Pero el 2023 es agridulce: Knapp perdió a su abuelo, Gordon Pauley. en abril, después de una batalla de dos años contra el cáncer de colon. Su abuelo fue uno de sus mayores partidarios y lo invitó a todas las carreras. Knapp tiene las iniciales de su abuelo tatuadas en su brazo izquierdo Y, en un gesto final de cariño y respeto, mantiene viva la tradición enviando mensajes constantemente a su abuelo. Compruébalo y disfrútalo todo. Sé que si me deprimía o me ponía nervioso o empezaba a hacer algo mal, él (el abuelo Ed.) me habría dado una varita mágica en la nuca y me habría dicho: 'Vamos, ponte a trabajar'. ”. Knapp es el tercer novato en ganar su primer título del Tour esta temporada, igualando la cuenta de toda la temporada pasada.