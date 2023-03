Gol a la Sampdoria “Tenía ganas de llorar”

Juventus Sampdoria, las palabras de Sully

Al final del partido Matthias también habló MancharEnumera sus sensaciones tras el gol: “Llevo mucho tiempo esperando esto y después de grabar no sabía cómo celebrarlo. sentí ganas de llorar. Tuve dos ocasiones y una fue buena. Escucho mucho los consejos de Di María y ParedesPara mí es un honor entrenar con ellos. He aprendido mucho desde que estoy en el primer equipo, sin embargo La próxima generación también fue fundamental para mi crecimiento.. ¿alegre? Me dijo que mirara la fase defensiva Y ayudar al equipo”.

Juventus Sampdoria, Marcolin en Soleil

Darío MarcolínExfutbolista, ahora comentarista DocenaY hablaron y alabaron Manchar: “En si veo los tiempos del gran jugador. No lleva mucho el balón y de hecho va inmediatamente a buscar una asistencia. Frena cuando tiene que frenar, está seguro de su calidad técnica”.