Giuseppe Speroni murió a la edad de 49 años. Había regresado recientemente de México.

Cabe destacar la muerte repentina de Giuseppe Speroni en Castelnovo Sotto, que falleció ayer por la mañana a causa de una enfermedad repentina a la edad de 49 años, mientras se encontraba en su casa de la calle Bersaglio en la ciudad. Enfermedad mortal alrededor de las 23.30 horas. Inmediatamente la familia dio la alerta al centro quirúrgico 118, que desplazó una ambulancia y un vehículo sanitario al lugar. Pero Giuseppe no pudo hacer nada. Una gran pérdida para la familia de Brenno Speroni, propietario de un grupo industrial conocido mundialmente por sus actividades en el campo de las bombas hidráulicas y más allá. Giuseppe era el director de la empresa, ocupándose de la logística, la organización general y el personal. Las causas de la muerte fueron naturales, pero la familia, de acuerdo con el médico de cabecera, ha solicitado una investigación en profundidad para determinar la naturaleza exacta de la enfermedad.

“El miércoles pasado – confirma su padre Brenno, histórico hombre de negocios – regresó de un viaje a México. El jueves mostró unas ligeras molestias, por lo que se tomó unos días de descanso. No parecía ser nada. Pero ayer por la mañana un “Enfermedad grave, no hay nada que hacer contra ella. No pude. Queremos saber si la muerte podría estar relacionada con algún síndrome debido a su reciente viaje al extranjero u otras circunstancias médicas que ninguno de nosotros conoce”.

Por el momento no hay investigaciones judiciales: depende de los resultados de la autopsia realizada en el Centro Médico Forense de Módena, donde el cuerpo ya ha sido trasladado por la empresa Cantarelli y Melloni, y ha sido llamado a cuidados. El funeral tendrá lugar en Castelnovo Soto una vez concluidas las investigaciones en curso. Giuseppe Speroni era un apasionado de las motos y a menudo participaba en trabajos sociales y actividades benéficas, especialmente en apoyo del deporte. Se marcha para llorar a su padre Brenno, su madre Gabriella, su esposa Carlotta Poli, sus hijos Simone y Pietro, sus hermanas Simona y Gloria, otros familiares y muchos amigos. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por toda la localidad. El alcalde Francesco Monica envió sus condolencias a todos los ciudadanos.

