Giulia Terzi cumple su sueño: “Edoardo llegará en febrero”.

A nivel deportivo, Giulia Terzi nunca ha parado y no puede esperar a volver a competir: “Estuve en la piscina hasta Navidad e incluso ahora, a pocos días del evento, sigo haciendo diferentes entrenamientos. Sesiones, aunque todos me aconsejan que descanse – admite -, por lo que tendré que permanecer fuera del agua durante unos cuarenta días y luego finalmente podré retomar el trabajo casi con regularidad. “Al menos estos son mis planes, pero todo dependerá de las visitas médicas”.

Luego, la nadadora de Arzago Dada vuelve la mirada hacia las próximas pruebas oficiales: “Mi participación en el Campeonato de Europa es dudosa. Tengo los tiempos clasificatorios para poder participar, pero el evento está programado en Funchal, Portugal, del 21 al 27 de abril, y tendré que ocuparme no sólo de mis preparativos, sino sobre todo de un bebé de dos meses. . . “Así que el objetivo más importante serán los Juegos Paralímpicos de París: tengo que estar en la piscina los primeros días de septiembre, para los 100 m, 400 m estilo libre y 50 m mariposa”.

Pero la atención se centra también en lo que viene después de París, porque la nadadora de Bérgamo no tiene intención de parar: «Permaneceré en la piscina mientras siga disfrutando de la natación a un nivel competitivo – concluye Giulia Terzi -: Nadar en París Seré segundo, pero no pueden ser mis últimos Juegos Paralímpicos, porque los próximos se celebrarán en Los Ángeles y me gustaría poder vencer a los atletas estadounidenses, es decir, a mis oponentes directos, en su propio terreno. Pero sé que en los próximos cuatro años también tendré que planificar una operación de espalda para solucionar los problemas que llevo viviendo desde hace algún tiempo”.