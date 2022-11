Gianni Spirti, desgarrado por Paola Barali: “En ese momento no tenía…”

Paola Barali nunca ahorró duras palabras contra su exesposo Gianni Spirti, quien durante mucho tiempo había sido un colgador en la corte de la reina María.

Evidentemente, el recuerdo de la corista piamontés está lejos de ser color de rosa su boda. El reconocimiento que no esperas…

Cuando Se conocieron y entonces prometido Finalmente- casado / casado Los italianos estaban en la luna: ¡qué pareja! Pero entonces Alguna cosa divorciado y casado lamentablemente terminodejando en la boca un gran sentimiento de amargura y angustia en el corazón de los preocupados hinchas que vivieron La noticia del fin de su amor. Cómo Una especie de rayo azul. Rayos que no dejan de acampar sobre sus cabezas porque no se llevan nada bien…

vertí los frijoles

Él, sin embargo, ha estado trabajando codo con codo durante mucho tiempo. maria devilipiA la reina indiscutible de las redes mediáticas, como comentarista perpetua, no le gusta hablar de su vida privada que necesariamente debe seguir siendo así. Siempre trató de no hablar de su ex y cuando lo hizo indicó que no tenía mucho que decir. Pero, en cierto momento, decidió “bolsa vacía”.

vertí los frijoles

hace años que paula barali Argumentó con sus comentarios en Gianni Spetti. La presentadora declaró -brevemente- que no guardaba buenos recuerdos de su exmarido y de su matrimonio. “Nos conocimos en Buona Domenica. Bailó muy bien y como es un tipo tan duro, me hizo lucir muy bien. Bailamos juntos, y bailamos mientras bailamos, y llegamos a la boda, que terminó”. lo amaba tanto. No queda mucho, estamos perdidos. Desde el día que rompimos, solo nos hemos visto en la corte. No queda ningún buen recuerdo”.

Las mujeres, ahora vigentes en el reparto Bailando con las estrellas, volvió a hablar de su exmarido en el programa de Maurizio Costanzo. preguntó Pío y Amedeo Simón Ventura ¿Qué hizo el columnista? hombres y mujeres y su ex esposa. “¿Qué han tenido en común Paola Barale y Gianni Spirti durante años? A: La pasión por el baile. B: Las mismas cejas que una gaviota. A: La capacidad de ganar dinero en la televisión sin hacer una mierda”. Paola Barale decidió responder en su lugar. de Super Simo y dijo – sin rodeos – Esto es algo en común con Gianni Tiene la capacidad de permanecer en la televisión sin saber cómo hacerlo..

Estas son sus palabras exactas al respecto: “No, sus cejas eran diferentes en ese momento. Te diré la respuesta, C. Para cuando aún no se ha hecho las cejas, No tenía esteticista”.