Gf Vip 6, Barù le confiesa a Jessica Selassie que fue víctima de bullying

Ahora tenemos poco más de 24 horas para la final de la sexta edición de gran hermano vipel reality show que presentó este año también alfonso signorini. ¿Quién saldrá victorioso de Página principal? noble carretilla o una de las dos hermanas Selassie? Delia Durán o Geocas Casilla? o David Silvestri que venció a uno de los campeones indiscutibles de la televisión, Solly Sorge?

Mientras tanto, esperando el episodio de mañana por la noche, fibonina Continúan con su rutina diaria y también comparten algo de confianza. Como he mencionado Blogtivvu.comdurante una conversación con jessica selassieY el carretilla Permitiéndose entrar en la revelación, el enólogo en realidad reveló que fue víctima de acoso escolar.

Cómo decir “feo” Tuve la suerte de tenerlo todo, y aunque fui intimidado, era viejo y siempre estaba controlando, soy estúpido y nunca podría quejarme. Estaba bien. Había otras personas que eran mucho peores que yo, sí. Se trata de mi adolescencia y también de mi infancia, sí. Entonces de todo lo malo sale mucho bien, ¿qué debo hacer? No sé, no sé. No sé… No creo que ese sea el caso. Entonces todo está bien, excepto las cosas normales de la vida.