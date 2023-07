anuncios

Génova. “Santa Muerte”, publicada en ebook y tapa blanda, es la novela histórica de Loredana Gino que entreteje la vida de Maximiliano I de México y Carlota de Bélgica entre la biografía y la ficción.

Cuando lea las obras de la “autora zen, dramaturga, bloguera, sanadora de flores” Loredana Gino, recuerde que ella cree en la reencarnación y es autora de “Caminar en el alma: nuestras vidas pasadas” con Pina DeMurtas. . Por lo tanto, lo que leemos puede ser al menos el resultado de un conocimiento no sólo ligado al estudio histórico de los personajes de los que habla. En esta obra nos adentra en la historia real de Maximiliano I de México (Fernando Maximiliano de Habsburgo-Lorena) y su hermano Francisco José, emperador de Austria y rey ​​de Hungría, pero no lo hace con la frialdad de un historiador. Más bien fue Maximiliano quien, casado con su amada Carlota de Bélgica, quien terminó en el centro de los planes expansionistas y los fraudes de carácter de Napoleón III en 1859, sufrió el destino momento a momento. Ofrecieron la corona de México para lograr metas personales.

Sin embargo, junto a estos personajes históricos que realmente existieron, también se realizan con agudeza psicológica los personajes de la novela, en los que

el conde Manuel de Ibarra y Bagneros, su hija Paloma y otro personaje importante de la historia: Etienne Navarro de Vallory y Melun.

Por el interés que surge durante la lectura de la ficción, la novela nos lleva a los valles más secretos de los giros y vueltas que llevan a Maximiliano a su destino y casi nos hacen relacionarnos con la historia real. No le faltan vínculos con la realidad histórica, por lo que incluso cuando nos sumergimos en la “vida real”, nunca pierde de vista los sufrimientos y alegrías de las figuras históricas. Nos reunimos en el dormitorio de la emperatriz Eugenia en el Palacio de las Tullerías, donde se están realizando los preparativos para el banquete oficial.

Su consorte fue nombrada por Napoleón III. Así, tenemos la oportunidad de conocer el pensamiento y la acción de la condesa Paloma Ibarra Bagneras de Irun y Viella, a quien seguimos indefinidamente en sus peripecias “históricas” hasta un final imprevisible. Seguimos a Franz Joseph, quien se casa con la morena y hermosa Elisabeth, quien se convertirá en emperatriz de Austria, y a través de sus esfuerzos por encontrar esposa para su hermano Maximilian, el personaje que “teme” y el favor que recibe en todas partes. Tras un trágico romance con María Amelia, hija de la emperatriz de Brasil, fallecida de tuberculosis a los veinte años, el joven se casa con Carlota de Bélgica el 27 de julio de 1857. Tengamos la oportunidad de experimentar su noche de bodas ahora.

Gracias a la destreza de nuestro escritor, en cada evento, en cada pensamiento, en la emoción de la historia, conociendo los años felices que vivieron Massimiliano y Carlotta, pudieron vivir su historia de amor y pasarla solos. Camine hasta el océano o el parque del castillo de Miramare cerca de la música, la cultura y la pintura. Es probable que Carlotta disfrute creando escenas en acuarela.

Todo esto termina cuando Maximiliano, deseoso de desempeñar un papel importante en la sociedad de la época, que echaba de menos como segundo hijo, decide hacerse con el apoyo de Napoleón III de los grupos conservadores franceses y mexicanos. Proclamado emperador de México el 10 de abril de 1864. La historia es historia, y todo el mundo tiene la oportunidad de volver a leerla si quiere, pero la novela la presenta hasta el final en el tiempo, como somos nosotros, incluso con muchos detalles realistas para asegurar el tipo de verdad: Del Diario de Carlota. *

“Lo que más me impresionó de Max fue que era profundamente religioso. No había nada frío ni frívolo en su religión, era parte de él.

Los más verdaderos señores del alma. Su honor gallardo es innato, y sólo sabe hacer el bien… Es todo lo que quiero moral y espiritualmente. *(Documento original).

El conocimiento de Paloma de Alejandro Ortega, un misterioso personaje que la acompaña en las vicisitudes de su vida, no carece de giros y vueltas.

La novela nos lleva a México, donde tenemos la oportunidad de experimentar los cultos azteca y maya de la “Serpiente Emplumada” y la “Santa Muerte” y conocer los paisajes de los lugares donde habitan nuestros héroes. Las sensaciones físicas y emocionales los agitan y determinan en parte su destino. El Día de los Muertos, una celebración tradicional dedicada a los muertos, se describe como totalmente inmerso en la música y el espectáculo: ” Detrás de una larga valla de bambú se sentaba un pequeño grupo de árboles serafín blancos, negros y rojos como si hubieran entrado en ellos. Cada uno parecía ignorante de su vecino, todos extasiados por el himno de inhalación.

Por un gran líder, en voz media, de pie junto al pilar central, en una danza lenta y dolorosa, la danza de los oprimidos.”.

La historia dice que Maximiliano fue fusilado por manifestantes republicanos en 1867 y el pintor francés Manet, impresionado por el hecho, le dedicó su famoso cuadro “La ejecución del emperador Maximiliano”.

Dejamos que el lector descubra el resto de la historia de la novela, y puede disfrutarla más intensamente que los libros que hablan de ella.

Hay un comentario que me parece muy interesante sobre este autor: “(…) recomiendo (Editores. Ed.) Desapego tanto como sea posible de la mente y expectativas de resultados económicos y mundanos. (…) Aparte de tener el capital para gastar en promoción, veo que es la única manera de salvarse de muchas decepciones, frustraciones y el consiguiente peligro de secarse, que es la verdadera pérdida”. lo hago mio

¡Disfruta leyendo!

bianca fasano

