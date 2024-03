Gaza y Hamás aceptan el acuerdo con Israel: noticias de hoy

Hamás aceptó el acuerdo de alto el fuego en Gaza. Así lo informó Al Arabiya, confirmando que la organización dijo sí a una versión “modificada” de la propuesta presentada por Estados Unidos, mediadores en las negociaciones con Israel. Se espera que la delegación de Hamas viaje a El Cairo durante los próximos días para discutir los detalles finales y la implementación del acuerdo. Una fuente de Hamás dijo en televisión: “La propuesta internacional incluirá la liberación de prisioneros, incluidos niños, mujeres y ancianos”. El acuerdo también debería permitir el regreso gradual de los palestinos que se vieron obligados a abandonar sus hogares en la Franja de Gaza.

Las noticias de Al Arabiya siguen a un editorial sugerido por el jefe de la CIA, Williams Burns: Hay “Aún existe la posibilidad de llegar a un acuerdo” para un alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenesAunque todavía quedan cuestiones muy complejas por resolver, son sus palabras en una audiencia en la Cámara de Representantes. Y añadió: “Creo que todavía existe la posibilidad de llegar a un acuerdo”, subrayando “los intentos que hemos hecho por nuestra parte, trabajando estrechamente con nuestros homólogos israelíes, qataríes y egipcios”. “Es un proceso muy difícil y no creo que exista ninguna posibilidad”. “Cualquiera puede garantizar su éxito”, añadió.

Israel anuncia restricciones de acceso a la mezquita de Al-Aqsa

Las autoridades israelíes anunciaron Una serie de restricciones impuestas a los palestinos de Cisjordania que quieran entrar en Jerusalén y el Monte del Templo durante el mes de Ramadán. El Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios, la autoridad militar israelí responsable de los territorios palestinos, indicó en un comunicado el viernes que Podrán acceder a la Mezquita de Al-Aqsa los hombres mayores de 55 años, las mujeres mayores de 50 años y los niños de hasta diez años..

palestinos Necesitarán tener un permiso Cogat válido.El cual estará sujeto a revisión por parte de las fuerzas de seguridad. Además, las autoridades se reservan la posibilidad de introducir cambios durante el mes, según informa The Times of Israel.

Las autoridades no aclararon si los palestinos de Cisjordania podrían visitar Jerusalén de domingo a jueves durante el mes de Ramadán, aunque así se ha confirmado. Los habitantes de Gaza no podrán acceder a la zona debido a la guerra en la Franja.

Israel está “jugando con fuego” y empujando la situación hacia la “explosión”comentario Ministro de Asuntos Exteriores de JordaniaAyman Al-Safadi comenta sobre las restricciones.

Los medios jordanos citaron a Al-Safadi diciendo que Jordania, custodio de los lugares sagrados islámicos en Jerusalén, rechaza la medida tomada por Israel como medida de seguridad para la guerra en Gaza. Al-Safadi dijo en una conferencia de prensa conjunta con el obispo Paul Gallagher, secretario de Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales de la Santa Sede: “Advertimos que profanar la santidad de la Mezquita de Al-Aqsa es jugar con fuego”.

El primer barco de una ONG que transporta ayuda a Gaza zarpa de Chipre

Y el' Mientras tanto, el barco Open Arms que se dirigía a Gaza, con un cargamento de 200 toneladas de ayuda humanitaria, partió de la ciudad chipriota de Larnaca, tras un retraso de unos días por “razones técnicas”.. Así lo anunció la organización no gubernamental World Central Kitchen, que recaudó ayudas destinadas a la población palestina. El viaje del barco de la ONG española se utiliza como “proyecto piloto” ante la apertura de un corredor marítimo humanitario anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estos últimos días en Chipre.

La organización Open Arms publicó en su cuenta X un vídeo que muestra el barco zarpando del puerto chipriota de Larnaca. El viaje debería durar dos días, dos días entre medio, dependiendo de las condiciones de navegación. Por motivos de seguridad, no se ha informado dónde atracará el barco (en Gaza sólo hay un pequeño puerto pesquero que no es apto para envíos), mientras que no está claro cómo se distribuirá la ayuda, así como para evitar ataques. e incidentes como los ocurridos en los últimos días.

Von der Leyen: “Necesitamos una tregua humanitaria de inmediato”

“Por supuesto, Israel tiene derecho a defenderse y luchar contra Hamás. Pero la protección de los civiles debe garantizarse en todo momento, de conformidad con el derecho internacional. Por el momento sólo hay una manera de restablecer el flujo adecuado de ayuda humanitaria: la El Presidente de la Comisión Europea dijo hoy durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo: “El pueblo de Gaza necesita una tregua humanitaria inmediata que conduzca a un alto el fuego sostenible. “Y lo necesitan ahora”.

“Muchos países, incluidos algunos de nuestros Estados miembros, han comenzado a lanzar en paracaídas ayuda humanitaria desde Jordania a Gaza. Hoy puedo anunciar que hemos activado el Mecanismo de Protección Civil de la UE para reforzar nuestro apoyo”, explica, y añade: “Animo a todos”. . Hizo hincapié en la necesidad de que los Estados miembros contribuyan con sus recursos para proporcionar un suministro estable y específico de ayuda a Gaza.

Estados Unidos “establecerá un puerto flotante para descargar barcos” que se dirijan desde Larnaca, en la costa oriental de Chipre, a Gaza. “Hasta que esté listo, trabajaremos con barcos pequeños”, enfatizó von der Leyen. Y añade: “La situación sobre el terreno es más dramática que nunca y ha llegado a un punto crítico. Todos hemos visto informes de niños que mueren de hambre. Este no puede ser el caso. Debemos hacer todo lo posible para detener esto”. “Todo el mundo sabe lo difícil que es transportar ayuda hacia y desde Gaza. Deben utilizarse todos los métodos para llegar a las personas necesitadas. Aquí es donde entra en juego el corredor marítimo. Puede ayudar a aumentar la cantidad de ayuda que realmente llega a la gente de Gaza. ” El norte de Gaza”, explica.

Lanzamiento de misiles desde el Líbano hacia Israel

estallar de Misiles de Hezbollah en el norte de Israel. El ejército israelí anunció que militantes libaneses dispararon 70 cohetes contra los Altos del Golán en uno de los ataques más mortíferos desde el 7 de octubre. Por el momento no hay noticias sobre las víctimas. Poco después, una nueva andanada de misiles alcanzó al Estado judío. Según informes de los medios israelíes, de hecho, después del primer lanzamiento esta mañana, se lanzaron 30 misiles más, con lo que el total asciende a aproximadamente un centenar. Los ataques se produjeron en momentos en que el ejército israelí confirmaba que había lanzado ataques en el Líbano contra instalaciones armadas leales a Irán.

Hezbollah luego se atribuyó la responsabilidad de disparar 100 cohetes Katyusha contra territorio israelí, según el Times of Israel, explicando que el movimiento chiita libanés anunció en un memorando que había atacado dos bases del ejército israelí en los Altos del Golán. Según Hezbollah, el ataque masivo es una respuesta a las recientes incursiones israelíes en el Líbano, incluida la incursión de anoche en Baalbek. En el que un civil fue martirizado.

Secretario General de Hezbolá Hoy martes, Hassan Nasrallah recibió una delegación del movimiento Hamás encabezada por Khalil Al-Hayya, miembro del buró político del movimiento.. Así lo informó el canal libanés LBCI, explicando que durante la reunión se analizaron los últimos acontecimientos en Gaza y Cisjordania. Las conversaciones también abordaron las negociaciones en curso para detener la operación israelí en la Franja de Gaza.

007 Estados Unidos: “El liderazgo de Netanyahu está en peligro”

La supervivencia de Netanyahu como primer ministro está “en riesgo” debido a la guerra en Gaza. Así lo destacó un informe publicado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos. El informe afirma: “La falta de confianza pública en la capacidad de Netanyahu para gobernar se ha profundizado y ampliado más que antes de la guerra. Estamos siendo testigos de grandes protestas exigiendo su dimisión y la celebración de nuevas elecciones. Hay un escenario diferente y más moderado”.

Según el documento, que fue reeditado por los medios estatales judíos esta mañana, Israel debería esperar enfrentar una presión internacional cada vez mayor debido a la situación humanitaria en Gaza. También se alega que Israel e Irán están tratando de adaptar sus acciones entre sí para evitar una escalada del conflicto total entre los dos países.

El informe añade: “Creemos que los dirigentes iraníes no participaron en la planificación del ataque del 7 de octubre y no tenían información previa sobre el ataque”, según el cual Israel se enfrentará a la resistencia armada de Hamás durante muchos años, mientras que el ejército israelí se enfrentan a la resistencia armada de Hamás durante muchos años. Seguirá intentando destruir los túneles de movimiento.