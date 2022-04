Gas ruso, acondicionadores de aire, radiadores, límites de velocidad, farolas: medidas para reducir el consumo

El gobierno y el plan para enfrentar la crisis energética

Las posibilidades de que la Unión Europea extienda las sanciones contra Rusia para incluir la energía también aumentan después de que la crisis se intensificó y con la intención de los políticos europeos de golpear duramente a Moscú con la esperanza de lograr que termine la guerra contra Ucrania. Terrible, escribió el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en un tuit el 8 de abril, ver a Rusia golpear una de las principales estaciones utilizadas por los civiles que evacuan el área donde Rusia está intensificando su ofensiva. Acción necesaria: más sanciones contra Rusia Y más armas para la Unión Europea vienen de la Unión Europea. Se acaba de aprobar el quinto paquete de sanciones de la UE.

¿Qué sucederá en un escenario que ya no incluye el gas y el petróleo rusos? El gobierno italiano apuesta por encontrar otros países desde los que importar materias primas para la energía, y de hecho el primer ministro Mario Draghi estará en Argelia el lunes después de que el director general de Eni, Claudio Descalzi, haya viajado varias veces al país africano del que ya compramos gas. . Pero los tiempos no son instantáneos y, sobre todo, los miles de millones de metros cúbicos de gas ruso que usamos cada año no son fácilmente reemplazables. De hecho, según las últimas previsiones del Banco de Italia publicadas en el boletín económico del 8 de abril, la posibilidad de detener los flujos de gas ruso Puede ser reemplazado por alrededor de 50 (Así que solo para el 40 por ciento, editor) A finales de 2022 Sin afectar las reservas nacionales de metano, aumentando la importación de gas natural licuado, aumentando el uso de otros proveedores y aumentando la extracción de gas natural de yacimientos nacionales.

¿Qué haremos para tener éxito en la sustitución del gas ruso? Hemos oído hablar de reducir el consumo durante un mes. Ya se han visto iniciativas espontáneas no exigidas por la ley: los departamentos atenúan las luces en puntos de referencia o edificios públicos y prevén apagar la calefacción en algunas ciudades. Pero ahora se está contemplando un plan de gobierno nacional. Aquí están las otras señales de austeridad que ha dado el gobierno y lo que es de esperar, dado que la única certeza hasta el momento son las mediciones de temperatura en las oficinas públicas.

