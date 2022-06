Galaxy A22, el smartphone 5G de gama baja actual cuesta muy poco

obtener insignia”Teléfono inteligente más vendido” sobre mí Amazonas No es fácil. Para ello, debes tener unas características muy concretas: además del número de ventas (reducidas), debes tener un excelente precio, excelentes características y, sobre todo, estar en Servir en todo momento. Todas las características que encontramos en el Galaxy A22, el smartphone de bajo coste de Samsung que es a día de hoy el más vendido en la plataforma de comercio electrónico. Gracias sobre todo a 34% de descuento que haces o que haces Reducción de precios a su punto más bajo y guardar Aproximadamente 90 euros en la lista de precios. Para poder comprarlo directamente en Amazon, debes haga clic aquí.

los galaxia a22 Es el ejemplo natural del hecho de que no todo teléfono inteligente 5G Necesariamente debe costar mucho. Ahora, incluso este nicho de mercado (ahora no tanto de un nicho) está al alcance de aquellos que no quieren gastar una fortuna para comprar un dispositivo que admita la máxima velocidad de conexión. El teléfono inteligente Samsung es un teléfono perfecto. Teléfono inteligente de bajo costo: Una gran pantalla, tres cámaras traseras y una batería que garantiza una autonomía superior de hasta dos días. La oferta no tiene duración y puede terminar en cualquier momento, también debido a la gran demanda de estos relojes.

Galaxia A22: Ficha técnica

Si estás buscando uno Teléfono inteligente 5G de bajo costo con Excelente relación calidad-precioesto es galaxia a22 es tuyo.

Comencemos con la pantalla. La pantalla contiene un archivo. diagonal de 6,6 pulgadas Con resolución FHD+ y gracias a la tecnología Super Smooth, la fluidez es mayor al usar videojuegos y aplicaciones sociales. A bordo encontramos un procesador de ocho núcleos MediaTek 700 Que además integra el módem 5G que garantiza una excelente velocidad de conexión (lógicamente necesitas una suscripción dedicada). Soporte para 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna (ampliable hasta 1 TB con tarjeta microSD).

Para un teléfono inteligente de bajo costo, el sector fotográfico también es bueno. busquemos uno Cámara principal de 48MPEstá respaldado por una lente gran angular de 5 megapíxeles y una cámara de profundidad de 2 megapíxeles. Por otro lado, la cámara frontal tiene una resolución de 8 MP y gracias al efecto bokeh, siempre te permite tomar selfies perfectos. También encontramos inteligencia artificial que permite conseguir siempre colores perfectos.

allá batería de 5000 mAh Es una garantía y te permite llegar al final del día sin demasiados problemas (y de hecho puedes cubrir dos días con una recarga).

Galaxy A22 mostrado: precio y descuento

los galaxia a22 se muestra en Amazon a 163,90€con uno 34% de descuento Es recomendado. ubicado RAhorro neto de aproximadamente 90 euros, que es un excelente número para un teléfono inteligente de bajo costo. También existe la posibilidad de pagarlo a plazos utilizando el servicio proporcionado por Cofidis que solo se activa durante la fase de check-out (leer atentamente el reglamento para entender cómo funciona). El dispositivo se envía directamente desde Amazon y se entrega en poco tiempo.