Francesco Calimberti ganó la 59ª edición de la Vuelta Ciclista Internacional a la región de Friuli Venezia Giulia. El evento organizado por ASD Libertas Ceresetto fue un gran éxito Bizze Carrera es una corredora de Brianza Antes de la clasificación general Rafael Mosca (Q36.5 Continental Team) y el holandés Owen Kelijin (Jumbo – Wisma Development Team).

El mexicano Carlos García (AR Monex Pro Cycling Team) gana la última etapa frente al Castillo de San Ciusto en el centro de Trieste. Segundo fue el campeón mundial sub-23 Axel Lawrence (Albesin-Desseuninck Development Team) y tercero Federico Iaccomoni (Cias Rime).

Tras despegar de Sesto al Reghena, el grupo se reunió en la primera llegada rápida en Ramusello, ganada por Christian Rochetta (UC Trevigiani Energiapura Marchiol). Inmediatamente después, la etapa final se caracteriza por la separación. El pistoletazo de salida será Giosu Epis (Salf Euromobil Fear), seguido de Felix Ritzinger (Team Felbermeyer Simplon Wells) y Jore Deballe (Passo Team Flanders).

Giosué Epis es el primer paso tanto de la Cima del San Michele como de Slivia GPM, situadas a 114 kilómetros de distancia. Para los tres primeros, la ventaja máxima fue de más de cuatro minutos, pero el grupo fue acortando distancias a medida que se acercaban a Trieste. A sólo 10 km de la meta, el intento de fuga terminó poco después de que el Geoschu Epis regular tomara la línea de meta voladora en Borgo San Sergio. Luca Vergalito ganó el último GBM del recorrido.

A 2 kilómetros de la meta, un sprint decisivo de Carlos García (AR Monex Pro Cycling Team) superó al sprint del grupo principal para adelantar al francés Axel Lawrence y Federico Iaccomoni.

Palabras del ganador de la 59ª Vuelta ciclista internacional a la región de Friuli Venezia Giulia: “Ésta es una Vuelta a Friuli Venezia Giulia verdaderamente hermosa con etapas muy atractivas. Cuatro días intensos pero me sentí muchísimo mejor. Superar la segunda etapa fue definitivamente decisivo para el éxito de la clasificación general y a partir de ese momento me convertí en el líder del equipo. Hoy comencé un poco nervioso por defender la camiseta, pero gracias a un gran trabajo en equipo conseguimos una victoria importante. Fue mi primera victoria en una carrera internacional tan importante. Esta victoria definitivamente me da moral de cara a las últimas carreras de la temporada”.

Carlos García, ganador de la cuarta y última etapa en Trieste, dijo: “A dos kilómetros de la meta decidí abandonar. En los últimos mil metros iba a toda velocidad, pero vi que había posibilidades de ganar. “Estoy muy feliz de conseguir mi primera victoria en Europa, dos años en San Marino. Después de vivir con mi equipo, pensé en regresar a México sin ganar. Estaba cansado después del Tour de l’Avenir, pero estaba en buenas condiciones. “Estoy en buena forma, así que vine al Giro del Friuli Venezia Giulia con muchas esperanzas. Esta victoria se la debo a mi familia, a mi novia Anna, que me apoyó desde México. Dedicado a toda la gente que está ahí.

Orden de asistencia

1 Carlos Alfonso García (AR Monex Pro Cycling Team) 3h35’45” media 44.549 km/h en el km 160.2

2 Axel Laurance (Equipo de desarrollo de Alpecin-Deceuninck) + 0:02

3 Federico Icomoni (Rima de Cías)

4 Rafael Mosca (Equipo Continental Q36.5)

5 Andrea Debiasi (equipo ciclista Friuli)

6 Niccolò Arrigetti (Piesse – Carrera)

7 David De Bretto (Salf Euromobil Desire Fear)

8 Emmanuel Zangerle (Equipo Felpermayer – Simplon Wells)

9 Giovanni Portoluzzi (Equipo ciclista Friuli)

10 Viktor Botocki (Liubliana Gusto Santic)

Clasificación final

1 Francesco Calimberti (Biesse – Carrera) 14:43:15

2 Rafael Mosca (Equipo ciclista continental Q36.5) + 01:12

3 Owen Geleijn (Jumbo – Equipo de desarrollo de Visma) + 01:53

4 Andrea Debiasi (Equipo ciclista Friuli) + 2:05

5 Michael Kukrle (Equipo Felpermeyer Simplon Wells) + 2:40

6 Federico Iacomoni (Sias Rime) + 03:37

7 Alex Bogna (Albesin – Equipo de desarrollo de diseño) + 04:31

8 Jaga Primosik (Hrinko Advarix Cycleyang) + 05:05

9 Roberto González (MG.K VIS – Colores para la Paz) + 06:06

10 Luca Vergalito (Alpesin – Equipo de desarrollo de diseño) + 09:17

