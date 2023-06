Frattisi: “El juego y la táctica serán determinantes en mi selección”

Davide Frattesi tiene las ideas muy claras y se mueve rápidamente detrás de los micrófonos hacia la portería como lo hace en el campo. Su futuro está en juego estos días, es el más joven de los centrocampistas emergentes y sabe que tiene muchos pretendientes. “Le pedí a mi abogado que me contactara solo si hay propuestas importantes. En mi elección, el juego y la táctica del club serán decisivos. Para mí, el centro del campo de tres hombres es el mejor donde se necesita un centrocampista. Es un equipo que juega un buen juego.” No es una presunción, sino una visión del futuro sin hipocresía. Frattisi ya está en el grupo azul, ha superado a Locatelli (no ha sido convocado), y si Barella está cansado para la Champions, también podría jugar contra España.

Barella y asistencias

–

El modelo a seguir de Frattisi es, por supuesto, un jugador del Inter: “Barella siempre ha sido un referente para mí. El mejor en raids. Antes lo estudiaba en video, ahora lo veo de cerca. Envidio sus pases: has hecho tan poco este año”. Con gran honestidad, Frattisi también reconoció sus debilidades: “Estoy trabajando en eso. Uno es el modo de juego. El otro paso es el último paso, me doy cuenta de que a menudo tomo decisiones equivocadas. Dejo de entrenar para mejorar”. Hoy la competencia es fuerte en todas partes, por no hablar de un gran club en el futuro: “No puedo pretender ser un jugador clave, de lo contrario no iría a un gran equipo. Al contrario, la idea de ganar una camiseta sería un impulso extra”.