Francisco: La Iglesia necesita cada día la valentía de los santos

Gianmarco Morrone

“La antigua historia del martirio cristiano nunca ha sido interrumpida. Ideologías locas continúan alimentando el odio y matando a muchos, simplemente porque nunca dejaron de ser discípulos de Jesús”. Así comienza la introducción del Papa Francisco al libro En el ojo de la tormenta – Mártires argentinos de los años 1970, escrito por Marco Gallo, profesor de la Pontificia Universidad Católica Argentina en Buenos Aires, y publicado por Editres Murciliana. El volumen se proyectó hoy, 2 de febrero, en la Filmoteca Vaticana, en presencia del propio autor, de la secretaria de la Comisión Pontificia para América Latina Emilse Coda, de la periodista de L'Osservatore Romano Claudia Silvina Pérez y de Gianni La Bella, profesor de literatura contemporánea. Historia en la Universidad de Módena – Reggio Emilia. Las intervenciones fueron coordinadas por Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Entendiendo la santidad

El libro, como explica Francisco en la introducción, es “una ayuda para conocer y comprender la santidad a lo largo de la historia. No abandona a Santini, sino que hace de estos testigos nuestros contemporáneos. Es un buen libro para vosotros, porque muestra la fuerza de la el mal y los frutos del martirio. Y esta es la verdadera derrota de los verdugos y asesinos.” “Quienes pensaban que habían vencido”. El volumen cuenta la historia de las vidas de personas religiosas y laicas que fueron perseguidas en Argentina durante la dictadura militar de la década de 1970, en un intento de arrojar luz sobre ese período de la historia argentina. El Papa escribe que esta obra “nos ayuda a recordar y abre una ventana no sólo a Argentina, sino a un mundo de testigos de la fe que siguen derramando su sangre en muchas partes del mundo”.

Memorias del Papa

Dentro del volumen se encuentran muchas historias de muchos héroes de la Iglesia, que el Papa recuerda con sus palabras: “Originalmente había una primera lista de hombres y mujeres, sacerdotes y obispos que fueron asesinados o desaparecidos en Argentina en aquellos años terribles, que fue ampliada por la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas. Cuando yo era cardenal, monseñor Carmelo Giaquinta me dio esa lista y yo personalmente lo invité a recopilar toda la información disponible sobre estos cristianos y las circunstancias de su derramamiento de sangre. Pero no hay duda de que Hubo al menos algunos verdaderos mártires entre ellos, porque el odio a la fe fue la razón directa y principal de su martirio.

busca la verdad

La lista que cita Francisco es el punto de partida de una investigación realizada por el autor Marco Gallo: “El libro – dice – nació de la necesidad del entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, de trabajar el discurso del martirio en Argentina. En el año 2010 me pasó esta lista que había preparado”. Monseñor Giaquinta con todos los nombres de personas religiosas, pero también de personas comunes y corrientes que fueron asesinadas durante la dictadura militar, por eso nos pidió que intentáramos profundizar en este tema. ; “Comencé a trabajar con materiales de los cuales algunos ya habían sido publicados, especialmente sobre las figuras más famosas, pero también sobre otras historias menos conocidas que pude reconstruir.” Emilie Coda, Secretaria de la Comisión Pontificia de EE.UU. , habló durante la conferencia Latina Book Show: “Es importante entender quiénes son estos muertos: ¿quién es el responsable? De las investigaciones del profesor Gallo se desprende que todos los mártires fueron personas que tomaron la decisión de estar al lado del pueblo, a su lado, “de los que sufren”. Hoy es necesario recordar su historia, porque explica cómo su única responsabilidad era difundir la evangelización. Para finalizar, Claudia Silvina Pérez dijo: “Para nosotros los argentinos siempre ha sido importante tratar de comprender lo que pasó en esos años”, dijo el periodista de L’Osservatore Romano. El libro ofrece respuestas al respecto, especialmente sobre el papel de la Iglesia católica en Argentina. La dictadura fue el agujero negro que permitió el nacimiento de una iglesia mártir, una iglesia con la que aún no nos hemos reconciliado, lo que abre el debate sobre el catolicismo en el país”.

mártires argentinos

Entre los mártires argentinos, Francisco recuerda a los padres Pedro Duvao, Alfredo Ledín y Alfredo Kelley, y a los seminaristas Salvador Barbeto y Emilio Barleti, asesinados el 4 de julio de 1976 “precisamente porque, en el corazón de Buenos Aires, esa predicación evangélica no debería tener echado raíces”. . En el libro de Gallo también está la historia de monseñor Angelelli, reconocido bienaventurado el 17 de abril de 2019, un obispo del que el Pontífice tiene un “recuerdo imborrable”: “Lo conocí de cerca poco antes de ser Provincial de la Jesuitas en Argentina. Angelelli está enamorado de su pueblo, que lo acompañó en su camino hacia las periferias geográficas y existenciales. Desde el calvario, la sangre y el dolor argentino, este hombre de fe y oración fue testigo del nacimiento de una nueva generación que ya no era prisionero del odio y del rencor, pero sí del perdón y del amor”.

Santos cotidianos

El Papa también se centra en dos palabras: gracia, pero también odio, “esa palabra poderosa que también usa Jesús cuando nos dice: no tengáis miedo”. El mundo te odiará. Pero debes saber que él me odió antes que a ti. Un mártir puede ser considerado un héroe, pero lo esencial de un mártir es que es “bendito”: porque es la gracia de Dios, no el coraje, lo que nos hace mártires”. Francisco concluye que la Iglesia hoy “tiene extrema necesidad de testigos, de los santos comunes, de los que viven… En la vida ordinaria y de los que tienen el coraje de aceptar la gracia de ser testigos hasta el fin, incluso hasta la muerte”.