“Francia y España violan los derechos humanos de los migrantes”

“Países que consideramos democracias liberales como Australia, Japón, Nueva Zelanda y Estados Unidos tienen leyes más restrictivas que Italia, tanto de entrada como de salida”. Christina Fasoni, Profesora Asociada de Derecho Público Comparado en la Universidad de Lewis, evalúa las leyes de inmigración en el resto del mundo.

Pero, ¿ahora también se adopta en la UE una línea más dura hacia los inmigrantes?

“Sí, incluso en Europa, hay un intento de facilitar las expulsiones. En Dinamarca, por ejemplo, en 2021, se aprobó una ley sobre la expulsión de solicitantes de asilo e inmigrantes ilegales condenados en terceros países donde esas personas pueden arriesgar sus vidas, tales como Uganda, donde no se respetan los derechos humanos, lo que ha dado lugar a protestas de varias ONG, y ha habido una gran preocupación en el Consejo de Europa”.

¿Porque?

“Los 47 países (que pasaron a ser 46 tras la salida de Rusia) que se adhieren al Convenio Europeo de Derechos Humanos deben someterse a una serie de normas más seguras. El artículo 4 del Protocolo 4 prohíbe las devoluciones colectivas, por lo que las solicitudes de asilo deben evaluarse individualmente Por otra parte, el artículo 3 prohíbe los tratos inhumanos y degradantes que se aplican si se niega la posibilidad de desembarcar en puertos seguros.”

Aparte de Dinamarca, ¿hay otros casos de países europeos que establezcan restricciones?

“En el Reino Unido, el ex ministro del Interior en el breve gobierno de Lietz Strauss estaba analizando la posibilidad de iniciar expulsiones masivas de inmigrantes de Francia en pequeñas embarcaciones. En Finlandia, un país considerado un faro para las democracias en cambio, ha habido ha habido debate sobre un muro para detener la llegada de inmigrantes de Rusia, en resumen, existe una tendencia generalizada en Europa a eludir o abolir las reglas”.

Pero Italia tiene problemas especiales con Francia y Alemania en materia de inmigración…

“Francia y Alemania están empoderadas por el hecho de que, en Europa, las reglas del Tratado de Dublín todavía están vigentes y nos acusan de no respetarlas. En esos países, así como en Dinamarca, los inmigrantes llegan en segundo lugar, y por lo tanto no son invertido en la gestión inmediata del flujo migratorio”.

Mirando la situación en el exterior, uno se pregunta ¿cuál es la diferencia entre el muro que separa Estados Unidos y México y el muro que separa España de Ceuta y Melilla? ¿Por qué el primero hace “más ruido” que el segundo?

“Desde el punto de vista de la ley, los muros estadounidense y español son muros de la misma manera. Desde el punto de vista de la protección de los inmigrantes, nada cambia, solo hay un bombo mediático diferente. En los Estados Unidos, entonces, ha habido Ha habido problemas con la reagrupación familiar y los menores no acompañados. Quizá. Fue la personalidad de Trump la que más ruido causó, pero el problema en España es que no sabemos qué pasa con los inmigrantes africanos que intentan entrar por la frontera sur. No sabemos No sé si son bienvenidos o rechazados, pero tener un muro realmente es una violación de las normas del derecho internacional”.

¿Qué opinas del rechazo de Francia a los inmigrantes en Ventimiglia?

“Francia, según las normas del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no puede hacer una denegación colectiva en la frontera con Italia. Hay, por supuesto, una violación de derechos. Esas son las denegaciones prohibidas”.

En este contexto, ¿cuál es el papel de Frontex?

Frontex debe garantizar la seguridad de las fronteras. Por el momento, solo tiene una función de supervisión y me temo que no habrá una actualización del software de Frontex que pueda ayudar a la Guardia Costera en estados individuales. La cuestión es que la inmigración, en la Unión Europea, se ve como un problema que solo atañe a unos países y no a otros”.