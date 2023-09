Fotos de los looks más bonitos de la segunda alfombra roja

Después de la ceremonia de inauguración el miércoles 30 de agosto por la noche, continúa en el Lido la 80ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. Italia global Cuenta, a través de una galería constantemente actualizada,

La moda de las celebridades que llegan al Lido, además de los mejores looks de noche en noche, directamente desde la alfombra roja de Venecia (aquí podrás descubrir los de la primera noche).

La segunda noche, el jueves 31 de agosto, competirán tres películas: tu Condé Escrito por Pablo Larraín, tan esperado ferrari Por Michael Mann y perro Por Luc Besson. Para esta ocasión, Adam Driver aparecerá en la alfombra roja, vestido como Maurizio Gucci. Casa de Gucci Alguien más está jugando Leyenda italiana: Enzo Ferrari. Patrick Dempsey tampoco puede faltar en la alfombra roja de Venecia 80 con su esposa Jillian Fink.

La elegancia del “Made in Italy” sigue sorprendiéndonos, empezando por la madrina del evento, Caterina Moreno, que coronó la alfombra roja con ferrari Con una pieza diseñada por Versace. En el mismo contexto, Julia Salmi apareció con un precioso vestido de Atelier Emè. Estilismos sencillos pero muy efectivos: los looks de Nikki Passarella y Marica Pellegrini en la alfombra roja de la 80ª edición cautivaron nuestros corazones y ojos gracias a su presencia en el escenario. Pero Venecia también es sensualidad: el vestido brillante y semitransparente de Georgia May Jagger destaca entre los looks más bellos y memorables de la segunda noche. Mención especial a Valentina Capasi, muy elegante con un precioso vestido largo con detalle de abertura en la parte delantera.

Para descubrir las vistas más bellas Segunda alfombra roja Para el Festival de Cine de Venecia 2023, consulte la guía aquí mundial Italia.

