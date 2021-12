Fortnite, problemas de acceso a videojuegos: ¿Cuándo se volverá a conectar a Internet? – Corriere.it

de tecnología de elaboración

Después de un gran evento en la noche entre el 4 y el 5 de diciembre, los jugadores de todo el mundo se despertaron con una desagradable sorpresa: servidores fuera de línea y problemas de acceso el día en que llegó el nuevo capítulo de la saga.

El error 404 se muestra en las pantallas de muchos jugadores, y para otros, es imposible conectarse para jugar o continuar su sesión incluso después de realizar la actualización. Pero, ¿cuándo volverá a estar Fortnite en línea? ¿Se preguntan muchas personas? No hay respuesta en este momento, también debido a la casa de producción. No dio ninguna noticia al respecto en sus canales oficiales. De hecho, se indica que los servidores están 100% en funcionamiento.. Se podría volver a jugar esta tarde, dado que el tan esperado Capítulo 3 llega el 5 de diciembre. En la cuenta de Facebook de Fortnite, poco después de las 9 a.m. del domingo 5 de diciembre al mediodía Imagen con un mapa de la isla y las palabras #fortniteflipped. Los servidores se pueden actualizar para permitir que los jugadores jueguen sin problemas con el Capítulo 3 (al mismo tiempo, aumenta la espera para que se revelen las noticias).