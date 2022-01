Sale de Edovolante Triya Se lo lleva todo: Éxito La ronda 2 Y bajo el cielo resplandeciente con miles de LED de Arabia Saudita al final de la primera etapa doble del Campeonato Mundial de Fórmula E. italiano-suizo o motor Firmó el tercer éxito de su carrera eléctrica en medio de cerradas curvas que plegaban la maravilla arquitectónica del casco antiguo en las afueras de Al-Duraif en las afueras de Riyadh, que le da una lección de estrategia a Mercedes al mundo. Quien, tras los aparatos ortopédicos del viernes, creía abiertamente que no podía vencerse a sí mismo.

Mortara es un líder mundial

Madura por delante de las clasificaciones: Mortara, Tiene doble pasaporte pero solo está registrado como suizo en la Fórmula E, se extiende a 33 y 4 De Vries y en 5 வந்தூர்னே. En los puntos que no se llevó a casa, en cambio, Geovinaci. Y en la segunda ronda, el piloto de Abulian de Dragon-Benske luchó por mantenerse al día con el otro equipo, y terminar vigésimo primero no pudo satisfacer al ex Alpha. Próxima reunión en México a finales de febrero.