Fórmula E México, Maserati: “Las pistas rápidas son favorables” | FP

Por Carlo Platella

La décima temporada de la Fórmula E comienza en México, con Maserati entre los protagonistas en los test de pretemporada en Valencia. En 2023, el E-Prix de México resultó muy complicado para el fabricante Trident, tanto por la falta de experiencia en el segmento como por las dificultades del equipo para conocer el nuevo Gen3. Sin embargo, más tarde Una temporada de crecimiento Y los signos alentadores de las pruebas sugieren que el fabricante de Módena apunta a la redención en la pista que marcó el regreso de Maserati a las carreras hace doce meses.

Diferencias con 2023

El e-Prix de Ciudad de México de 2023 marcó el comienzo de la era de los monoplazas de tercera generación. El factor novedad contribuyó a perfilar una carrera diferente para los estándares de la Fórmula E, con el grupo ligeramente desviado y con pocas peleas en pista. La gran experiencia colectiva elevará el nivel promedio en 2024, pero según Maximilian Gunther la dinámica de la carrera mexicana seguirá siendo la misma: “Desde el punto de vista de los pilotos, Conocemos muy bien el coche.. Sabemos cómo configurarlo, conocemos los neumáticos y muchas otras características. En comparación con la carrera de 2023, creo que todos estarán aún más arriba. En términos de dinámica de carrera, podemos esperar algo similar”.

“Adelantar en México el año pasado no fue fácil. Este año será diferente en términos de energía y número de vueltas. La calificación definitivamente importará, no es de extrañar que quieras mantenerte a la cabeza en un circuito como este. En términos de patrones de ataque y estrategias, no habrá muchos cambios en comparación con la última versión”.

Las actualizaciones de software y los ajustes de los coches normalmente conducen a tiempos de vuelta reducidos, pero Gunther revela que el progreso puede no ser claro: “Según las simulaciones, no hay grandes diferencias. El hardware es el mismo y la mayor parte del coche es el mismo en todo. Hay algunos cambios en los compuestos de los neumáticos, pero son características muy menores. Por esta razón habrá una evolución normal respecto al año pasado y Seremos unas décimas más rápidosComo ya hemos visto en los ensayos de Valencia”.

Las expectativas de Maserati

Según Gunther, el autódromo de la Ciudad de México es una de las pistas que se asemeja al paquete tecnológico de Maserati: “En general, rondas rápidas Generalmente favorable para nosotros. Sin embargo, en 2023, México tuvo un fin de semana difícil para nosotros. No hay garantías”. Con asfalto nivelado, curvas de amplio radio y altas velocidades, las pruebas de Valencia pusieron de relieve lo fácil que es el Depot Folkore en pistas permanentes.

El piloto alemán intentará no dejar escapar una oportunidad importante. Sin embargo, parece muy cauteloso. Jehan DaruwalaEl nuevo fichaje de Maserati y debutante en la Fórmula E tiene claras las intenciones de cara a su primera carrera: “Para mí fue la primera vez que corrí en México. La mayoría de mis producciones fueron en el simulador con el equipo cubriendo las ediciones pasadas. Mi prioridad es encontrar el ritmo y aprenderme la pista lo antes posible. Los test en Valencia fueron positivos, me sentí cómodo con el coche, pero no se pueden tomar decisiones basadas en expectativas. Mi objetivo será dar lo mejor de mí y aportar el mayor número de puntos posible al equipo”.