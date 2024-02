Forever Skies será una consola PS5 exclusiva en el lanzamiento, y Sony financiará el desarrollo.

Hoy, los desarrolladores de Far From Home anunciaron un juego de supervivencia en primera persona. el cielo para siempre aparecerá PS5 como “ Exclusivo de consola en el lanzamiento Se lanzará simultáneamente con la versión completa para PC a la venta en Steam durante 2024.

Juego de supervivencia con temática de ciencia ficción.

Para los que no lo saben, Forever Skies es un juego Supervivencia desde una perspectiva en primera persona Tema de ciencia ficción y primer título de Far From Home, estudio formado por desarrolladores de títulos de dos y tres dígitos del calibre de Dying Light, Dead Island, The Medium, Chenorbylite y Divinity Original Sin.

En el juego tendremos que explorar una Tierra post-apocalíptica destruida y abandonada tras un desastre ambiental a través de una nave espacial, que tendremos que explorar para encontrar los recursos necesarios para sobrevivir y encontrar los patógenos necesarios para curar una misteriosa enfermedad. Sin embargo, para ello tendremos que afrontar miles de peligros, ya sea solos o en compañía de otros tres jugadores. Modo cooperativo en línea.

el cielo es para siempre Disponible en acceso anticipado en SteamActualmente recibe críticas mayoritariamente positivas por parte de los usuarios.