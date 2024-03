Flatulencias, accidentes automovilísticos y dolor del DIU: La semana en Bienestar

Aunque las mujeres han estado hablando sobre el dolor asociado con los dispositivos intrauterinos (DIU) durante años, sus preocupaciones se han vuelto más prominentes a medida que las usuarias más jóvenes de DIU argumentan en las redes sociales que las mujeres no tienen suficientes opciones para controlar su dolor.

Lo más frustrante de este problema es que casi no se ha logrado ningún progreso en el alivio del dolor de este procedimiento.

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) reconoció en un dictamen hace ocho años que la inserción del DIU es “traumática para muchas mujeres”. En enero, la organización reafirmó su dictamen de 2016, en el que señalaba que la investigación no había demostrado “una estrategia eficaz para mitigar este malestar”.

