Flat tax, se dispara el compromiso de la factura electrónica por más de 25 mil euros

Sin embargo, la premisa subyacente es cerrar el círculo a medida que los datos estén disponibles, incluso si todavía hay una ventana hasta 2024 para números de IVA pequeños. Además de los contribuyentes de tipo fijo, de hecho, la obligación de facturar electrónicamente aparece por primera vez también para las federaciones deportivas amateur y entidades del tercer sector con ingresos por actividades comerciales de 65 mil euros. De esta forma, el departamento financiero tendrá todas o casi todas las transacciones B2B y B2C (es decir, transacciones dirigidas a personas) y, al menos según la intención, tendrá mayores posibilidades de identificar potenciales agujeros negros para evadir con consentimiento, los más insidiosos porque ocurre cuando la persona que compra un bien o servicio se compromete a que el vendedor o prestamista no documente nada ante las autoridades fiscales.

Por otro lado, existe una perspectiva de simplificación asociada al IVA preempaquetado. No tanto para los que están sujetos al IETU, porque no están obligados a la declaración o liquidación periódica, sino a los cerca de 2 millones de actividades económicas por las que se ha iniciado el experimento. Con los datos de facturación electrónica “completos”, Inland Revenue podrá proporcionar los giros más confiables, reduciendo así la necesidad de realizar cambios por parte de los directamente involucrados.

Penalizaciones en TPV adelantadas hasta el 30 de junio

Volviendo a contradecir lo tácito, el decreto Pnrr tiene como objetivo anticipar las sanciones por TPV, y es probable que algunos de sus clientes se arriesguen a una sanción administrativa financiera de 30 € que aumenta en un 4% el valor de la transacción. Una medida principalmente de valor simbólico para realizar pagos digitales y, al mismo tiempo, reducir ese efectivo (el límite para todo 2022 se ha “restablecido” en 1.999,99 € a partir de la conversión de Milleproroghe, que no está exenta de fricciones en la mayoría), también porque sigue siendo difícil de imaginar un cliente perdiendo tiempo (y recursos) informando una negativa a pagar con dinero electrónico.

En la lógica de colocar información en el sistema, el decreto Pnrr prevé también un tercer “pilar” en la estrategia de combate a la evasión fiscal (y no sólo). Para combatir el fenómeno del trabajo no declarado, se ha creado un portal nacional no declarado (Pns) que será administrado por la Inspección Nacional del Trabajo. Incluirá todos los resultados de la actividad de monitoreo realizada por la Inspección Nacional del Trabajo, por el personal de inspección del INPS, Inail, Guardia di Finanza y Carabinieri en relación con las violaciones al trabajo no declarado. Pero no solo eso, porque también ingresará información sobre actas, sentencias dictadas y cualquier controversia relacionada. De esta forma, se reemplazarán y fusionarán las bases de datos individuales con las que la Inspección, el Inps y el Inail comparten los resultados de las pruebas realizadas. Con el objetivo de simplificar los datos y hacerlos disponibles de forma más inmediata para planificar las inspecciones de forma más coordinada.