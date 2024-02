Financiación del coche, si olvidas estos datos te devuelven el coche: ANTES DE FIRMAR CONSULTA AQUÍ | Conductores de automóviles a pie

Cuando consigas un préstamo de coche, revisa todas las condiciones y también tus datos, si te equivocas te devolverán el coche cuando quieran.

En los años pasados Mucha gente opta por comprar un coche con financiación. Esta es una solución muy conveniente porque también permite a quienes no tienen suficiente liquidez comprar un automóvil.

Generalmente los agentes ofrecen una Plan de cuotas que dura varios años, Pero cada uno puede negociar la duración y la prima total y la prima máxima final en función de sus posibilidades.

Evidentemente, si se dispone de suficiente liquidez inicial, siempre será conveniente Avanzar lo máximo posible para reducir el interés Y el plazo de financiación.

Sin embargo, a la hora de firmar el contrato, debes prestar mucha atención a todas las cláusulas: El riesgo es que te quiten el coche por un simple errorY ni siquiera puedes oponerte a él.

Financiamiento de automóviles

Si nunca ha solicitado un préstamo para automóvil, tendrá curiosidad por saber cómo funciona. primero que nada tienes que hacerlo Demuestre al concesionario que tiene los recursos económicos para comprar un automóvil.Así que además de la cantidad inicial debes tener unos ingresos estables. En segundo lugar, también deberás enviar los datos de la cuenta corriente de la que quieres deducir las cuotas.

Hay algunos requisitos sin los cuales no puedes obtener el préstamo: no debes tener más de 75 años y no tener otros préstamos a tu nombre; Además, no se les debe declarar como deudores morosos. Si tienes todos los papeles necesarios, puedes seguir adelante con la financiación, pero ojo: Hay una cláusula que te puede arruinar, y si te equivocas tendrás que despedirte de tu coche.

Dile adiós a tu coche

El pago a plazos es muy conveniente para los consumidores, un poco menos para quienes venden coches, por eso se añaden intereses. Hoy en día ya nadie puede comprar un coche con una sola solución, por lo que el mercado se ha adaptado a este cambio. ¿Pero qué pasa si no pagas la cuota del préstamo? Ford ha ideado un sistema muy especial para obligar a los clientes a pagar: Si no paga, el auto arranca y regresa al concesionario, ¡literalmente!

El sistema utiliza, por ejemplo, las últimas tecnologías de control remoto y conducción autónoma.Consolidación de quienes se endeudaron y luego no pagaron las cuotas. A medida que aumenta el número de cuotas mensuales impagas, la empresa matriz desactiva determinadas funciones hasta que el vehículo queda completamente inutilizable. La guinda final: el coche vuelve al concesionario por sí solo después de otra retirada. De momento, este mecanismo se encuentra en Estados Unidos, pero es posible que pronto llegue también a Italia. Esté atento a los contratos que firma: ¡si no paga, su coche podría desaparecer ante sus narices!