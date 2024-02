Finaliza la producción del Smart Fortwo

me declaro adios -Ya queda poco tiempo para el final de la historia. inteligente fortwo Como lo conocemos hasta ahora. A mitad de camino marzo 2024 De hecho, el producción Para el modelo actual, sucesor del modelo inteligente que revolucionó la movilidad urbana a finales de los años 90, te detendrás Permanentemente. Un modelo histórico que se prepara para la jubilación, nacido como filial de Mercedes y con más de 25 años de vida Tres generaciones Consiguieron no crecer demasiado: si la primera generación medía exactamente 2,5 metros de largo, la segunda y tercera generación alcanzaron los 2,7 metros. A esto se sumaba la configuración “all-traser”, con motor y tracción trasera, que no sólo permitía mejorar el espacio, sino también mejorar la agilidad y el radio de giro. Ahora el coche biplaza muy compacto Ya no es configurable A los concesionarios sólo llegan los coches que ya han sido pedidos.

Nacido en gasolina – La última generación de inteligente fortwo Ha sido lanzado en 2014 Durante un tiempo se vendió sólo en Europa y China. Fue diseñado en Cooperación con RenaultDe hecho, además del biplaza, también vio nacer el Smart Forfour de cuatro plazas y el actual Renault Twingo. La tercera generación del Fortwo abandonó el motor diésel de las dos generaciones anteriores, y ofreció inicialmente dos motores de gasolina diferentes, ambos de tres cilindros: 1.0 atmosférico. 71 CV Y turbo 0,9 litros de 90 CV. el Caja de cambios de doble embrague 6 marchas sustituyeron a las anteriores (muy criticadas) marchas automáticas. A él se une por primera vez una transmisión manual de 5 velocidades.

Hackear vehículos eléctricos – Ya existen la primera y la segunda generación. inteligente fortwo esperaban uno variante EV, pero con la tercera electrificación se vuelve verdaderamente masiva. La configuración sigue siendo la misma, con… motor eléctrico de 82 caballos Montado encima del eje trasero. allá BateríaSe instalaron 17,6 kWh entre los dos ejes y se permitióLa autonomía es de unos 160 km.. En 2019, Smart fue el primer fabricante de automóviles convencional en anunciar su abandono de los motores de combustión hacia la movilidad totalmente eléctrica a partir de 2020, convirtiéndose a partir de ese momento en el único Smart Fortwo vendido hasta el día de hoy.

¿Cuál es el futuro? Hoy en día, Smart ya no es enteramente alemana, sino que la marca se ha convertido en parte de un proyecto conjunto entre Mercedes y la china Geely, que aportó una nueva filosofía a la marca. Creados en China, el Smart #1 y el Smart #3 son SUV muy alejados en filosofía y dimensiones del Smart Fortwo original. No está previsto ningún sucesor del actual Fortwo Próximamente: Los rumores dicen que estará en desarrollo, pero no llegará antes de 2026-27, tras el lanzamiento de otros dos modelos inteligentes. Definitivamente no es una prioridad.