Finaliza la producción del pequeño coche urbano. En 2025 el heredero

Desde 2019 solo se fabrican coches eléctricos

INEOS GRENADIER ahora se produce en Hambach

En 2025 el heredero

Aunque el modelo actual ya no se produzca, eso no significa que Smart ya no ofrecerá coches urbanos pequeños. Se espera que el sucesor llegue en 2025. Se llamará Smart #2 y se producirá en China. Evidentemente será eléctrico y aunque no hay información concreta por el momento, debería seguir ofreciendo la practicidad que hoy se aprecia en el Smart fortwo.