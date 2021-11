Finales ATP, Zverev vence a Djokovic y va a la final ante Medvedev- Corriere.it

de Gaia Piccardi, enviada a Turín

El alemán vence a Djokovic 7-6, 4-6, 6-3 tras una batalla de dos horas y media. Los dos ya se habían cruzado en grupos, con victoria para los rusos. Éste es mi favorito hasta ahora

El Joker tiene una leve sonrisa que ya no da miedoCuatro errores libres cometidos por Novak Djokovic en el cuarto juego del tercer set Punto de ruptura para Sasha Zverev. Después de tres sets (7-6, 4-6, 6-3) El alemán que volará en las Finales ATP, que ya ganó en 2018, ante el ajedrecista Musk a un nivel excelenteDaniel Medvedev, campeón reinante que venció al noruego Rudd 6-4, 6-2: A los tenistas acérrimos, que se han escandalizado por las reglas heréticas del Masters (fórmula de grupo), no les gusta saber que Zverev y Medvedev aquí en Turín ya han se enfrentaron en el green con la victoria de los rusos.

Estoy cansado de las finales pero revivido por un central muy rápidoMedvedev entregó sus disparos extravagantes y poco ortodoxos: es un favorito hoy, una alternativa válida a Djokovic, quien en Nueva York negó un Grand Slam, el verdadero sueño. La afirmación de que sería necesaria una vacuna para jugar el Abierto de Australia no le molesta: me dijeron algo que ya sabía; Ahora la gran duda se cierne sobre el técnico de Djokovic, que se opone ferozmente a la inyección: ¿cederá el número uno del mundo a Australia y la posibilidad de adelantar a Nadal y Federer por los grandes títulos (20)? Espera y lo sabrás, dice el clarividente.

Sobre Roger Federer. El sábado, gracias a la amable intercesión de su entrenador Ivan Ljubicic, a quien Sky había designado como un talento, el maestro reapareció en televisión. Desde el retiro suizo, confirmando lo que se temía: no estaré en Australia, en enero para empezar a correr de nuevo, acaba de empezar a pilotar de nuevo, y también es escéptico sobre la posibilidad de volver a Wimbledon (me sorprendería mucho si Pude). El escenario más realista es que Federer regrese por última vez en el campeonato nacional de Basilea en el otoño. Una fiesta para saludar al Más Grande como se lo merece, a menos que, de nuevo, no nos sorprenda.