Final Fantasy 7 Remake es el “peor juego AAA para PC”, para la batalla de Digital Foundry – Nerd4.life

Final Fantasy 7 Remake integrado Conectado a la computadora. Si bien sigue siendo un juego de primer nivel en términos de estilo, narrativa y jugabilidad, el puerto no está perfectamente hecho. No hubo escasez de efectivo, y Alex Battaglia de Digital Foundry dijo que, en su opinión, ” El peor juego AAA para PC Entre los que han estado fuera durante mucho tiempo “.

La oración fue escrita por Batalla en ResetEra. El hombre también dijo: “Sostengo humildemente que nadie lo compra”. Una declaración muy fuerte que indica problemas con Final Fantasy 7 Remake Intergrade en PC.

Battaglia también habló de eso. Gorjeo: “Como dije, no estoy tratando con Final Fantasy 7 Remake Intergrade, sin embargo, el tartamudeo que se produce al cargar los gráficos renderizados del juego es simplemente inaceptable. Cualquiera que haya probado y jugado este juego en PC antes de su lanzamiento definitivamente debe tener en cuenta eso. Me doy cuenta de que un juego de película no debería comportarse de esta manera “.

también Lineman de Digital Foundry Hablando de ello, dijo: “Alex te envió sus clips para que los revises, y sí, el puerto para PC de Final Fantasy 7 Remake Intergrade es terrible. Anotó el juego usando solo el RTX3090 + 10900k a 1080p. El caos. La presentación simplificada fue fundamental para la narrativa. Las historias y esta versión lo estropean “.

El puerto claramente no tuvo éxito. Puede leer nuestra reseña en esta dirección.